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Техкульт

Пермские специалисты нашли способ на 10% снизить шумность авиадвигателей

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В НИПУ нашли способ на 10 % снизить шумность авиадвигателей

Специалисты из Пермского НИПУ объявили о создании перспективной конструкции, устанавливаемой на авиационные двигатели, которая способна на 10 % снизить (поглотить) издаваемый силовыми установками самолетов шум.

Конструкция, которой предполагается обшивать каналы авиадвигателей, включает в себя ячейки, имеющие различную высоту. Сегодня для таких целей применяются перфорированные поглощающие панели, но благодаря формам ячеек и их специальному размещению, решение пермских инженеров работает более эффективно.

Геометрическая модель

По словам представителя ПНИПУ Павла Писарева, для расположения ячеек выбрана спиральная схема, за счет чего сами ячейки различаются высотой, а также объемами, что обеспечивает снижение звуковой энергии одновременно на нескольких частотах. В ходе экспериментов специалисты провели тесты конструкции с уровнем производимого шума порядка 130 дБ, что соответствует шуму среднего авиадвигателя. В итоге выяснилось, что в сравнении с традиционными системами равномерной схемы звукопоглощения, разработка ПНИПУ на 10 % эффективнее, а диапазон поглощаемых частот у нее на 50 % выше.

Макс Антонов

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