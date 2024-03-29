Northrop Grumman спроектирует железную дорогу на Луне

Поезд на Луне

Агентство DARPA заключило контракт с компанией Northrop Grumman на создание концепции железной дороги для лунной колонии. Проект реализуется в рамках программы «Лунная архитектура» (LunA-10), которая направлена на изучение аспектов капитального строительства на естественном спутнике Земли. Это базовое условие для его освоения.

Необходимость строительства железной дороги на Луне продиктована двумя факторами. Первый – это большие расстояния между целевыми объектами, такими как залежи минералов или водяной лед. Луна очень велика, чтобы гулять по ней пешком, а тем более перевозить какие-то грузы, для ее освоения нужна специальная транспортная система. Второй фактор важнее. Из-за отсутствия атмосферы и влаги пыль на Луне не превращается в грязь, грунт не подвержен эрозии, поэтому все образовавшиеся мелкие песчинки никуда не пропадают. Они постоянно присутствуют на поверхности и оказывают механическое воздействие на все, с чем контактируют. Пылинки работают как абразивный материал, накапливают статическое электричество и деформируют все вокруг, из-за чего образуется еще большее количество мелких частиц. Если просто проехаться по лунной поверхности, она будет нарушена и образуется новый объем пыли, в дополнение к уже существующей. Пыль оседает на всем и медленно уничтожает любое оборудование, включая скафандры. Поэтому нужен такой транспорт, который не будет порождать пыль при движении и защитит колонистов-селенавтов внутри от пыли. Придумать, как это реализовать – в этом и заключается задача для Northrop Grumman.

Александр Мартыненко