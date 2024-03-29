Украина испытывает трудности при строительстве нового рубежа обороны. Оппозиция критикует офис Зеленского за промедление, а западные СМИ пишут о проблемах, возникающих на местах при сооружении фортификаций. Еще в феврале власти в Киеве заявили о необходимости создания новых укреплений, однако больших успехов в этом деле до сих пор не наблюдается. В чем причина неспособности ВСУ выстроить новую линию сплошной обороны?

В подконтрольной Зеленскому Харьковской области признали промедление со строительством укреплений. Об этом в интервью изданию Politico заявил глава областной военной администрации Олег Минегубов. По его словам, работы по созданию оборонительных сооружений начались лишь 1 марта, хотя власти неоднократно заявляли о важности данного процесса.

При этом он не сумел назвать даже приблизительные сроки окончания строительства. "Укрепления будут выполнять комплексные задачи и состоять из минных полей и препятствий, способных остановить танки", – сообщил Минегубов. Примечательно, что украинская оппозиция тут же раскритиковала офис Зеленского за неспособность организовать работы своевременно.

Так, депутат Ростислав Павленко рассказывает, что еще прошлым летом он и другие парламентарии говорили о важности создания оборонительных укреплений в промышленных масштабах. Представительница фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе также считает, что строительство началось слишком поздно.

Бывший полевой командир ВСУ на условиях анонимности сообщил Politico, что Украина испытывает нехватку мин для налаживания системы укреплений. Кроме того, наблюдается дефицит солдат для надлежащего укомплектования оборонных объектов. Интересно, что западные наблюдатели сравнивают планы офиса Зеленского с системой российской обороны, созданной в период 2022-2023 годов.

Издание Financial Times пишет, что неудачный опыт контрнаступления ВСУ заставил местное руководство сконструировать собственные укрепления по подобию тех, что они видели при попытке прорыва линии фронта. Отмечается, что местные цементные заводы полностью загружены: выпуск сырья для "зубов дракона" и противотанковых ежей производится сверхурочно.

Помимо этого, в районе Черниговской области военные приступили к созданию полноценных подземных бункеров. При этом работы проводятся на фоне признания советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка стагнации ВСУ по всей линии фронта. По его словам, из-за дефицита ресурсов страна в настоящий момент не способна эффективно проводить наступательные операции.

Таким образом, усиление обороны становится единственно верным шагом для ВСУ. Еще в начале марта об этом писала The Wall Street Journal. В публикации с названием "Украина вошла в новую фазу войны с Россией: копать, копать, копать" издание утверждало, что украинские военные вынуждены приступить к активному воздвижению системы укреплений. Позже украинское руководство сообщило, что оно начало строительство трех линий фортификационных сооружений общей протяженностью в 2 тыс. км.

Сейчас в экспертном сообществе отмечают, что в качестве образца линии обороны офис Зеленского действительно может использовать российский опыт 2022-2023 годов. Однако в силу ограниченности ресурсов и коррумпированности ответственных лиц реализовать задуманное на практике не получится.

"Наибольший акцент при строительстве оборонительных сооружений делается на Запорожское и Донецкое направления, на последнем укрепления возводятся в районе Курахово. Точечное строительство ведется в Харьковской области, под Херсоном, а также на границе с Белоруссией. Кроме того, ВСУ очень активно используют мины на всех участках", – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. "Но Киев действительно сталкивается с целым рядом серьезных проблем. Первая – это традиционная коррупция.

Военные, конечно, стараются что-то выстроить, так как боятся за свои жизни, но значительная часть денег уходит в карманы ответственных за проект.

Я уверен, что Киев позаботится о нескольких участках, которые потом будут использовать для красивой картинки, а в остальных местах укреплений не будет вовсе", – отмечает собеседник.

"Кроме того, не стоит упускать из вида реальную нехватку ресурсов и технических средств для строительства. Озвученный масштаб оборонительных сооружений требует огромного количества техники, которой у противника в должном количестве попросту нет", – подчеркивает он.

В то же время аналитик уверен – не стоит недооценивать планы Киева. "Даже такие незначительные оборонительные рубежи могут создать трудности для наступающей армии. Но Россия имеет преимущество в воздухе, что позволяет применять авиабомбы большой мощности, разрушать укрепления и продвигаться вперед", – акцентирует Онуфриенко.

Доктор военных наук Константин Сивков отмечает, что оборонительная линия ВСУ будет иметь сходство с укреплениями, ранее выстроенными Россией. "Речь может идти о системе сооружений из бетона, в которых разместят опорные пункты. Их, вероятно, свяжут траншеями", – допускает он. По мнению собеседника, впереди будут противотанковые надолбы, они же – "зубы дракона".

"Вопрос в том, получится ли у Украины реализовать задуманное.

Задача не из простых, и Киев столкнется с рядом трудностей. Во-первых, для выполнения такого объема работ необходима специальная строительная техника. Сомневаюсь, что у противника имеются необходимые мощности. Во-вторых, остро встает вопрос со строителями", – уточняет он.

"В-третьих, мы не станем сложа руки наблюдать за возведением рубежей. Я убежден – весь процесс будет происходить в условиях огневого воздействия со стороны ВС РФ", – перечислил спикер. Он полагает, что российские войска будут наносить удары в том числе при помощи ФАБ", – считает собеседник.

По его оценкам, противник в таких условиях будет способен "построить какие-то узлы, но не более того". Он не исключает, что попытки Украины создать оборонительные рубежи могут создать определенные препятствия для Российской армии при наступлении. "Однако это будут вполне преодолимые трудности", – резюмирует Сивков.

Илья Абрамов,

Евгений Поздняков