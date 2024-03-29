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ТАСС

Зеленский заявил, что Украине необходимо пять-семь американских ЗРК Patriot

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Sebastian Kahnert

Президент ранее признал, что у Киева почти не осталось артиллерии

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Украине необходимо получить от США пять-семь зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS.

"Пять-семь систем ПВО Patriot от США защитят индустриальные платформы на Украине", - сказал он.

Украинский президент также признал, что Украина проиграет в конфликте, если не получит помощи США, у нее уже почти не осталось артиллерии. В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украине нужны 60 самолетов F-16, 5-6 комплексов Patriot, 200 тыс. снарядов в месяц, несколько сотен дальнобойных ракет и другое вооружение.

Во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что страны Запада в настоящее время не собираются передавать Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Patriot ЗРК
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