Госдеп настаивает на непричастности Украины к теракту в РФ

Власти России распространяют "пропаганду и дезинформацию", пытаясь "оправдать" проведение военной операции, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер настаивает на том, что Украина не причастна к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл".

Выступая на брифинге, он утверждал, что власти России распространяют "пропаганду и дезинформацию" о причастности Киева к теракту, пытаясь таким образом "оправдать" проведение специальной военной операции на Украине.

Миллер также заявил, что 7 марта Вашингтон направил Москве "четкую и детальную информацию о террористической угрозе для крупных собраний людей, включая концерты", но отказался предоставлять подробности, сославшись на секретный характер этих сведений. "Это было не первое предупреждение, которые мы направляли России. Что касается того, почему они не приняли необходимые меры, я не могу говорить об этом", - добавил представитель внешнеполитического ведомства.