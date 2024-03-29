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ТАСС

Пентагон утверждает, что риск эскалации на Украине не такой высокий, как прежде

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Чарльз Браун-младший
Чарльз Браун-младший.
Источник изображения: Фото: POOL NEW / Reuters

Американский военачальник Чарльз Браун попытался поставить под сомнение способность ВС России начать новую крупную наступательную операцию после больших затрат ресурсов в 2023 году

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Министерство обороны США утверждает в связи с перспективой поставки Киеву тактических баллистических ракет ATACMS, что угроза эскалации напряженности на Украине теперь не столь высока, как прежде.

"Я действительно ощущаю, что риск эскалации не такой высокий, каким он, возможно, был в начале процесса", - заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС. Он комментировал вопрос о возможности передачи Соединенными Штатами Украине ракет ATACMS.

При этом американский военачальник попытался поставить под сомнение способность ВС России начать новую крупную наступательную операцию на Украине. "Во-первых, я не знаю, смогут ли россияне организовать крупное наступление", - сказал Браун. По его мнению, Россия за прошлый год затратила значительные ресурсы в ходе специальной военной операции на Украине. 

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Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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