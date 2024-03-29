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ТАСС

Зеленский попросил помощи у спикера Палаты представителей Конгресса США

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Быстрое одобрение помощи для Украины критически важно, заявил президент

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону, рассказал ему об обстановке в зоне боевых действий и попросил помощи.

"Быстрое одобрение Конгрессом помощи для Украины критически важно. Мы отдаем себе отчет, что в Палате представителей есть разные позиции относительно того, как это сделать", - цитирует главу государства его офис.

Ранее Зеленский признал в интервью американскому телеканалу CBS, что Украина проиграет в конфликте, если не получит помощи США, у нее уже "почти не осталось артиллерии".

Вашингтонская администрация уже направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине и для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США. 

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Израиль
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