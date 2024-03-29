«Спутниковые снимки не подтверждают»: в польской прессе опровергли заявления ВСУ о якобы уничтожении десантных кораблей ВМФ РФ

Источник изображения: topwar.ru

Не имея возможности проявить себя на поле боя, киевский режим идёт проторённой дорогой, заявляя о победах мнимых. Недавно командование ВСУ постоянно публиковало лживые сообщения об уничтожении бомбардировщиков Су-34 чуть ли не эскадрильями, не приводя никаких доказательств, а то и пытаясь выдать за них кадры с горящей травой. Теперь Киев переключился на «потопление» кораблей ВМФ РФ.

Сообщалось, что были уничтожены два десантных корабля типа Ropucha [классификация в НАТО БДК проекта 775], однако спутниковые снимки этого не подтверждают

- отмечается в издании Defence24.

24 марта Генштаб ВСУ сообщил о нападении на два российских БДК «Ямал» и «Азов». Как указывалось, в результате удара крылатыми ракетами оба корабля якобы были уничтожены. Однако на спутниковых снимках, сделанных после этого заявления, можно заметить лишь след на площадке дока, оставшийся, как утверждается, от подрыва ракеты.

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время неясно, насколько повреждены корабли, если вообще можно говорить о каком-либо ущербе

- считает польский автор.

Несмотря на эти опровержения, ВСУ продолжают вести свою статистику, основанную на собственных информационных вбросах. 27 марта ВМС Украины заявили в интервью американскому агентству AP, что были потоплены или повреждены треть всех российских кораблей в Черном море.