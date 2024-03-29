"Катастрофический крах". На Западе заговорили о падении Киева (The Times, Великобритания)

The Times: западные политики обдумывают "кошмарный сценарий" падения Киева

Российские войска наступают по всему фронту. Растёт вероятность того, что вскоре они будут у ворот украинской столицы, пишет The Times. Подобный сценарий будет катастрофой не только для киевского режима, но и для НАТО, которому придется сделать серьёзный выбор.

Речь не о замороженном конфликте, а о кошмарном сценарии из-за неспособности Запада предоставить Украине оружие

На дворе июль, российская армия стоит у ворот Киева. Президент Зеленский выступает с экстренным телеобращением и повторяет те же дерзкие слова, что произнес в феврале 2022 года: Украину он, мол, не покинет. Нет, он остается сражаться с русскими, но для этого нужны боеприпасы.

Если бы только Запад прислушался и помог украинцам, когда те взывали о помощи, все могло бы быть иначе. Пока союзники ссорились, а Соединенные Штаты выбивали пакет помощи в 60 миллиардов долларов, весна сменилась летом, и войска Путина прорвали позиции ВСУ на юге и востоке. Отступающие украинские солдаты смогли лишь замедлить наступление. Когда русские приблизились к столице, Украину покинула еще одна волна беженцев, ищущих безопасности среди непрекращающихся бомбардировок.

Вот тот кошмарный сценарий, который сейчас обдумывают западные политики. События вынуждают военных и гражданских лидеров в Лондоне, Вашингтоне, Париже и Брюсселе составлять план катастрофического краха украинских сил, лишенных необходимого оружия и боеприпасов.

Вопреки распространенному видению ситуации как вечного "замороженного конфликта", где ни одна из сторон не может получить решающего преимущества, на линии фронта идет ожесточенная борьба, и существует реальный риск оттеснения украинских сил назад. Лидерам НАТО впору надеяться, что подобному кризису не придется посвятить июльский саммит в Вашингтоне, приуроченный к 75-летию альянса.

Всего год назад все было совсем по-другому — теплилась надежда на весеннее контрнаступление, которое поможет Украине вернуть территорию. Но оно не удалось, и теперь, как выразился на этой неделе американский журнал Foreign Affairs, "Украина истекает кровью. Без новой военной помощи США украинские сухопутные войска, возможно, не смогут удержать оборону против безжалостных российских военных".

Правительства, поддерживающие Украину активнее остальных, явно нервничают и потому взялись рассматривать даже худшие сценарии. Министр финансов США Джанет Йеллен, например, предупреждает, что Украине не хватает денег, призывая Конгресс принять законопроект о помощи, который забуксовал там на фоне законодательной междоусобицы. По ее словам, США рискуют понести ответственность за поражение Украины.

Наступление России, очевидно, будет иметь катастрофические последствия для украинцев, а также поставит Запад перед всевозможными серьезными проблемами. Пошлют ли союзники войска для защиты Киева? Президент Макрон явственно почуял опасность и пытается подтолкнуть Запад к более силовому подходу, говоря о варианте использования наземных войск. Другие страны, такие как Германия, категорически возражают. Когда наконец в Европе поймут, что мир гарантирует одна лишь сила? Когда Украина падет, и Путин начнет угрожать странам Балтии, Польше, Финляндии, Швеции и Норвегии?

Никто из сторонников Киева не хочет реализации столь кошмарного сценария. Однако поскольку ставки весьма высоки, пора уже осознать ужасающую цену поражения.

Лично я выступаю за максимальную военную поддержку на том основании, что Украина должна победить. Последствия ее частичного или полного поражения будут катастрофическими, но западное население едва ли это осознает. Здесь, на комфортном Западе — вдали от линии фронта — мы привыкли принимать желаемое за действительное и отвыкли готовиться к неприятным сюрпризам.

Да, российские военные действия на Украине стали неожиданностью для большинства стран. Правительства США и Великобритании накануне публично предупредили об этом союзников. Однако их почти никто не услышал, за исключением Финляндии, Польши и стран Балтии, которые знают, каково это — жить по соседству с Россией. В других странах решили и вовсе все игнорировать, решив, что американцы и британцы наверняка снова ошиблись. Помните Ирак?

В преддверии событий на Украине администрация Байдена получила травму в Афганистане, когда не сумела предвидеть мгновенный крах местного правительства после ухода американского контингента в августе 2021 года.

Затем на ранних этапах украинского конфликта возник еще один необычайный сюрприз. Отказ Зеленского покинуть Киев продемонстрировал способность одного человека подать согражданам такой пример сопротивления, которому они готовы следовать.

Вот три колоссальных сюрприза менее чем за три года, и нечто подобное может случиться снова. Тем не менее, усталая западная общественность пришла, похоже, к выводу, что мы хоть и помогаем украинцам защищать родину, они все равно оказались в тупике и скоро ощутят на себе все прелести "мирного" соглашения. После чего можно будет заняться другими делами.

Январский опрос Европейского совета по международным отношениям, проведенный в 12 странах, показал, что только 10% избирателей считают возможной победу Украины. Около 37% наиболее вероятным вариантом назвали компромисс, а 19,5% — победу России.

Конечно, кроме военного поражения возможны и другие сценарии. В России может произойти переворот, или новоизбранный президент Трамп попытается добиться прекращения огня и фактической капитуляции Украины. Возможно, Украина выстоит, и в игру вступит Европа, используя влияние своего ВВП, который превышает российский в десять раз.

На деле мы рискуем упустить из виду один из главных уроков украинского конфликта. Возврат к возникшей после холодной войны самонадеянности по поводу европейской безопасности — не вариант. Нам следует взглянуть на угрозы под совершенно иным углом, соответствующим образом вооружиться и готовиться к худшему, не оставляя при этом надежды на приятные сюрпризы.

Автор: Иэн Мартин (Iain Martin)