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Военное обозрение

ВМС Италии закупают подводный автономный дрон Blue Whale

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Источник изображения: topwar.ru

ВМС Италии решили усилить свой флот подводными автономными дронами. Выбор был остановлен на изделии Blue Whale, обозначаемом как LDAUV (Large Dispalcement Autonomous Underwater Veihicle – «автономный подводный аппарат большого водоизмещения»).

Минобороны подало заявку на закупку трех систем в парламент, обосновав ее необходимостью повышения возможностей ВМС в области наблюдения, разведки и противолодочного противодействия.

Как указывается в издании RID, Blue Whale в течение нескольких лет служит в израильском флоте и был задействован по крайней мере в одном учении, проводимом НАТО в Средиземном море. В Италии на его основе был создан LDAUV [по-видимому, изменения касались начинки аппарата]. Участие в работах принимала израильская компания Israel Aircraft Industries.

Blue Whale имеет длину 10,9 м, диаметр 1,12 м и вес 5,5 т. Он может работать на максимальной глубине 300 м, средняя скорость движения является небольшой и составляет 2-3 узла, автономность плавания 30 дней. Полезная нагрузка относится к модульному типу и состоит из ряда электроакустических, электрооптических и радиолокационных сенсоров (располагаются на подъемной мачте) и систем связи.

При ведении боевых действий против подводных объектов дрон работает в бистатическом режиме [приемник и передатчик разнесены], используя буксируемый линейный пассивный передатчик.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Компании
Aircraft Industries
Проекты
NATO
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