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Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" сообщил о готовности РФ передавать оружейные технологии партнерам

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Стенд "Рособоронэкспорта"
Стенд "Рособоронэкспорта".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" реализует 10 проектов с иностранными партнерами по совместному производству оружия и техники, заявил глава компании Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" за последнее время успешно реализовал более 10 крупных технологических проектов по совместному производству продукции для различных видов вооруженных сил, еще 10 исполняются в настоящий момент", - сказал Михеев на заседании комитета по развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения (в рамках Союзмаша), чьи слова привели в пресс-службе компании в четверг.

"Всего, по нашим прогнозам, к 2030 году технологические контракты составят 40% от мирового объема рынка продукции военного назначения, что в 2 раза больше актуальных на сегодня показателей", - сказал Михеев.

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что одним из главных вызовов работы в формате технологического партнерства для российских предприятий может стать риск производства контрафактной продукции за рубежом.

"Для минимизации ущерба от нелицензированного производства "Рособоронэкспорт" ведет активную работу с бизнес-партнерами, а также государственными заказчиками российской продукции за рубежом. С ведущими российскими оборонными холдингами заключены соглашения о сотрудничестве в области интеллектуальной собственности", - сообщили в компании.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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