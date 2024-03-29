"Рособоронэкспорт" сообщил о готовности РФ передавать оружейные технологии партнерам

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" реализует 10 проектов с иностранными партнерами по совместному производству оружия и техники, заявил глава компании Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" за последнее время успешно реализовал более 10 крупных технологических проектов по совместному производству продукции для различных видов вооруженных сил, еще 10 исполняются в настоящий момент", - сказал Михеев на заседании комитета по развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения (в рамках Союзмаша), чьи слова привели в пресс-службе компании в четверг.

"Всего, по нашим прогнозам, к 2030 году технологические контракты составят 40% от мирового объема рынка продукции военного назначения, что в 2 раза больше актуальных на сегодня показателей", - сказал Михеев.

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что одним из главных вызовов работы в формате технологического партнерства для российских предприятий может стать риск производства контрафактной продукции за рубежом.

"Для минимизации ущерба от нелицензированного производства "Рособоронэкспорт" ведет активную работу с бизнес-партнерами, а также государственными заказчиками российской продукции за рубежом. С ведущими российскими оборонными холдингами заключены соглашения о сотрудничестве в области интеллектуальной собственности", - сообщили в компании.