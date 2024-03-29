Союзники по НАТО продолжат укреплять оборону Украины

В документе по итогам заседания подчеркивается, что усиление Россией атак "демонстрирует острую необходимость в нашей постоянной поддержке"

БРЮССЕЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Страны - члены НАТО подтвердили приверженность укреплению обороны Украины. Об этом говорится в заявлении Совета Украина-НАТО по итогам заседания в Брюсселе на уровне послов.

"Совет НАТО-Украина собрался в четверг (28 марта 2024 года) после недавних авиаударов России по Украине. Союзники решительно осудили эскалацию российских воздушных ударов и подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению обороны Украины", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что усиление Россией атак "демонстрирует острую необходимость в нашей постоянной поддержке" Украины.

22 марта Минобороны РФ сообщило о массированном ударе высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации украинских военных и наемников. Как подчеркнули в ведомстве, "все цели массированного удара достигнуты".