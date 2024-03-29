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Успешно испытан двигатель российской «Сферы»

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Фото: Роскосмос / ТАСС
Фото: Роскосмос / ТАСС.

«Роскосмос»: испытан плазменный двигатель КМ-55 для спутников проекта «Сфера»

Центр Келдыша провел успешные огневые испытания плазменного двигателя КМ-55, предназначенного для использования в малых спутниках проекта «Сфера». Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос» сообщает ТАСС.

Силовой агрегат был испытан в широком диапазоне мощности. В качестве рабочего тела в нем использовались инертные газы — ксенон и криптон.

Ранее компания «Решетнев» (входит в «Роскосмос») сообщила, что техническое проектирование спутниковой системы связи «Экспресс-РВ», ведущееся в рамках программы «Сфера», завершено.

В феврале в публикации издания «Сибирский спутник» компании утверждалось, что на одной ракете можно будет запустить сразу 44 российских спутника для интернета вещей системы «Марафон-IoT».

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Компании
Роскосмос
Центр Келдыша
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