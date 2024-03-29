Балтийский флот пополнит современный многофункциональный буксир

Новое судно будет выполнять задачи по предназначению в составе Ленинградкой военно-морской базы флота

КАЛИНИНГРАД, 28 марта. /ТАСС/. Современный многофункциональный рейдовый буксир "Ижорец" проекта 90600 пополнит Балтийский флот, сообщила пресс-служба флота. В настоящее время новое судно завершает государственные испытания.

"Рейдовые буксиры проекта 90600, к которому относится "Ижорец", предназначены для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах, снятия с мели кораблей и судов, а также для тушения пожаров, ликвидации разливов нефти и других функций", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что буксиры этого проекта отличаются широким спектром технических возможностей, мощностью двигателя, экономичностью и удобством в работе.

В настоящее время буксир завершает государственные испытания. На заключительном этапе представители завода-изготовителя "Пелла" (Ленинградская область) совместно с экипажем "Ижорца" проводят маневренные и скоростные испытания, проверяют работу всех агрегатов, систем и механизмов.

Известно, что новый буксир будет выполнять задачи по предназначению в составе Ленинградкой военно-морской базы флота, отметили во флотской пресс-службе.

Длина буксира наибольшая - 25,4 м, ширина - 8,8 м, осадка - 3,9 м, скорость - около 11,5 узлов.