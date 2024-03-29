Зеленский признал, что без помощи США Украина проиграет

Президент отметил, что у Киева уже почти не осталось артиллерии

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Украина проиграет в конфликте, если не получит помощи США, у нее уже почти не осталось артиллерии, признал украинский президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS.

В ходе интервью, фрагменты которого были опубликованы на сайте телеканала, корреспондент спросил Зеленского, придерживается ли он еще высказанного месяц назад мнения, что без выделения Вашингтоном нового пакета помощи Киев проиграет. "Это правда", - сказал украинский президент. "Все так просто?" - уточнил корреспондент. "Украина проиграет, но это не просто", - ответил Зеленский.

Он отметил, что у Украины уже почти не осталось артиллерии. "Россия использует это [задержку американской помощи] на 100%. Не на 50%, а на 100%. У нас почти не осталось артиллерии", - добавил он.

При этом Зеленский высказал мнение, что ситуация на фронте может ухудшиться для Киева уже в мае - июне. "Вы ожидаете большого наступления РФ в мае - июне?" - спросил корреспондент. "Я так думаю", - ответил тот.

Вашингтонская администрация уже направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине и для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. Палата представителей до сих пор не провела голосование по упомянутому законопроекту.