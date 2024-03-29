Итальянское военное командование рассчитывает на увеличение численности вооруженных сил

Рим. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Итальянские вооруженные силы нуждаются в увеличении численности, проблему можно было бы решить, в том числе, создав относительно небольшой корпус резервистов, пишет в четверг газета "Соле 24 оре" со ссылкой на высказывания начальника Генштаба Италии адмирала Джузеппе Каво Драгоне и министра обороны Гуидо Крозетто.

Газета отмечает, что, согласно принятому еще в 2012 году плану, число военнослужащих в армии Италии в текущем году планировалось сократить до 150 тыс. человек. Однако эту задачу пересмотрели, и теперь власти ориентируются на 160 тыс. военнослужащих.

Драгоне ранее на этой неделе предупредил, что и этого мало. "У нас сильная нехватка личного состава. 150 тыс. - это было бы недопустимо. В итоге нам утвердили 160 тыс., но и этого мало. При 170 тыс. мы смогли бы с трудом сводить концы с концами", - заявил он, выступая в итальянском сенате.

"Времена изменились, изменились и угрозы, с которыми мы сталкиваемся. Мы все активнее используем нашу армию (...). До тех пор, пока я занимаю свой пост, я продолжу запрашивать еще больше бойцов", - добавил Драгоне, которому в ноябре предстоит возглавить Военный комитет НАТО.

Газета поясняет, что в 2012 году правительство Марио Монти запланировало постепенное сокращение армии Италии с целью оптимизации расходов в оборонной сфере. В 2017 году, по данным министерства обороны Италии, в армии служили примерно 172 тыс. военнослужащих. В 2018 - около 171 тыс., в 2020 и 2021 их было примерно 169 тыс., а в 2022 и 2023 - 166 тыс. и 165 тыс. соответственно.

"Соле 24 оре" подчеркивает, что еще одной проблемой стало постепенное "старение" армии: Драгоне считает нужным значительно снизить средний возраст военнослужащих, особенно офицеров. Однако для этого, как отмечается в статье, придется пойти на дополнительные расходы.

На этом фоне Крозетто уже несколько месяцев настаивает на окончательном одобрении идеи о корпусе резервистов численностью, максимум, в 10 тыс. человек. Предполагается, что вступление в него будет добровольным, а использовать его могут лишь в случае серьезных угроз для страны. Эту идею утвердили еще в 2022 году, однако сроки реализации сдвинули до 2026 года. Для окончательного создания корпуса резервистов еще потребуется получить, в частности, согласие парламента, пишет газета.