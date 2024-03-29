Роскосмос намерен обязать частников отчитываться о запускаемых ими аппаратах

В настоящее время в законодательстве РФ отсутствует норма об обязанности граждан и организаций предоставлять в госкорпорацию соответствующую информацию

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Роскосмос предложил обязать российских граждан и организации передавать в госкорпорацию данные о космических аппаратах в их собственности, планируемых к запуску или уже запущенных на орбиту Земли. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов.

"Законопроект направлен на установление обязанности российских организаций и граждан, являющихся собственниками космических объектов, планируемых к запуску в космическое пространство с территории Российской Федерации или территории иностранного государства, а также запущенных в космическое пространство с территории Российской Федерации или территории иностранного государства", - говорится в пояснительной записке к документу.

Там также отмечается, что в настоящее время в законодательстве РФ отсутствует норма об обязанности граждан и организаций предоставлять в госкорпорацию соответствующую информацию.