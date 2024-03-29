В «Рособоронэкспорте» заявили о десяти совместных проектах с другими странами

Рособоронэкспорт сейчас реализует 10 проектов по производству оружия с зарубежными странами

«Рособоронэкспорт» (РОЭ) за последнее время успешно завершил более 10 крупных совместных проектов по производству оружия с зарубежными государствами, еще 10 реализуются в настоящее время. Об этом 28 марта заявил гендиректор госкомпании Александр Михеев в ходе заседания комитета по развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения. Его слова приводятся на сайте РОЭ.

«В планах компании — перспективные проекты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и в странах СНГ (Содружества Независимых Государств. — Ред.)», — добавил Михеев.

По его словам, к 2030 году технологические контракты составят 40% от мирового объема рынка продукции военного назначения, и это вдвое больше текущих показателей.

«Для эффективной работы в этом быстрорастущем сегменте Рособоронэкспорт переходит к новой бизнес-модели, ориентированной на взаимодействие с коммерческими предприятиями», — подчеркнул глава РОЭ.

Ранее, 5 февраля, Михеев рассказал что портфель заказов «Рособоронэкспорта» по состоянию на конец 2023 года достиг рекордной за 23 года существования компании суммы — более $55 млрд. Весь мир видит, что российское оружие превосходит западное на поле боя, его выбор становится очевидным, отметил тогда он. Кроме того,6 февраля глава госкомпании рассказал, что новые российские образцы оружия и военной техники в 2024 году получат разрешения на экспорт.