FT рассказало о локаторах украинской системы ZVOOK, позволяющих ВСУ определять тип летящей ракеты или дрона

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Несколько дней назад главнокомандующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер в ходе своего интервью рассказал, как украинским военным удается вычислять местоположение и направление полета российских БПЛА-камикадзе «Герань-2».

С его слов, на вышках связи по всей территории Украины расположены сотни телефонов с микрофонами, которые улавливают звук работы ДВС, установленных на дрон, а «специально обученный» человек фиксирует данные сигналы и сообщает о местоположении беспилотника силам ПВО.

Впрочем, как оказалось, Хекер раскрыл не все секреты. В своем недавнем материале журналисты издания Financial Times рассказали о локаторах украинской системы ZVOOK, которые способны по звуку определять не только БПЛА, но и тип летящей ракеты.

В материале говорится, что звуковые приемники функционируют от генераторов и передают информацию посредством спутникового Интернета «Старлинк». Такие устройства располагают на возвышенностях - крыши домов, столбы, вышки сотовой связи и пр.

Суть работы системы ZVOOK заключается в том, что вышеупомянутые локаторы улавливают звуковой сигнал, а нейросеть обрабатывает полученную информацию, передавая данные о типе боеприпаса и направлении его полета силам ПВО ВСУ.

Как сообщает издание, по всей Украине уже установлены десятки таких локаторов.