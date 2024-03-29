Рособоронэкспорт нацелен на расширение объемов технологического партнерства на мировом рынке

ЦАМТО, 28 марта. Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех), зампредседателя СоюзМаш России Александр Михеев 28 марта провел заседание Комитета по развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения.

На заседании с участием первого заместителя председателя СоюзМаш России, председателя комитета Государственной думы РФ по промышленности и торговле Владимира Гутенева, проведенном в формате видеоконференцсвязи, обсуждались вопросы трансформации системы военно-технического сотрудничества на фоне роста интереса участников глобального рынка к технологическому партнерству.

"Рособоронэкспорт за последнее время успешно реализовал более 10 крупных технологических проектов по совместному производству продукции для различных видов вооруженных сил, еще 10 исполняются в настоящий момент. В планах компании – перспективные проекты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и в странах СНГ, – сообщил Александр Михеев. – Всего, по нашим прогнозам, к 2030 году технологические контракты составят 40% от мирового объема рынка продукции военного назначения, что в 2 раза больше актуальных на сегодня показателей. Для эффективной работы в этом быстрорастущем сегменте Рособоронэкспорт переходит к новой бизнес-модели, ориентированной на взаимодействие с коммерческими предприятиями".

Главным фактором, смещающим вектор военно-технического сотрудничества в сторону технологического партнерства, является стремление большинства стран к промышленному суверенитету и как следствие – законодательное введение ограничений на импорт финальной продукции.

Одним из главных вызовов работы в формате технологического партнерства для российских предприятий может стать риск производства контрафактной продукции за рубежом, который, помимо финансовых потерь, серьезно влияет на имидж российского оборонно-промышленного комплекса.

Для минимизации ущерба от нелицензированного производства Рособоронэкспорт ведет активную работу с бизнес-партнерами, а также государственными заказчиками российской продукции за рубежом. С ведущими российскими оборонными холдингами заключены соглашения о сотрудничестве в области интеллектуальной собственности. Предусматривается наращивание правовых форм противодействия контрафакту, в том числе превентивное патентование интеллектуальной собственности с целью судебного преследования недобросовестных производителей.

Кроме того, в рамках кадровых и образовательных проектов Союза машиностроителей России Рособоронэкспорт предлагает повышать компетенции в области инновационного менеджмента, финансового администрирования и управления интеллектуальными активами.

"Сегодня формируется новый облик Рособоронэкспорта как современной бизнес-ориентированной компании, открытой для передачи технологий. При этом сохранение ведущих позиций на ключевых рынках вооружения станет закономерным результатом развития компетенций в области инновационного и риск-менеджмента, финансового и корпоративного администрирования, структурирования сделок, управления интеллектуальными активами, а также освоения инструментов бизнес-ориентированного маркетинга", – добавил Александр Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".