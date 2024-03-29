В Чехии признали: Россию не укротить. Испытание Украиной Европа провалила (iDNES.cz, Чехия)

Экс-министр иностранных дел Чехии Заоралек: Европа не в силах укротить Россию

Европа так и не поняла, каких целей она хочет добиться на Украине, а ее дипломатия с Россией просто не работает, пишет в iDNES экс-глава МИД Чехии Любомир Заоралек. Украинский конфликт — испытание для нее, результат которого решит, каким будет место ЕС в мире. Сейчас оно представляется незавидным.

Мы действительно "на высоте" в российско-украинском вооруженном конфликте? Мы и весь Запад? Чешская Республика недипломатично хвалится идеей, которая пока реализована только наполовину. Европа колеблется, не зная, что делать с конфликтом, а ведь речь идет и о ее месте в будущем мире, как пишет бывший министр иностранных дел Любомир Заоралек.

Министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский похвалился, что на заседании глав дипломатических ведомств стран-членов Европейского Союза в Брюсселе Чешская Республика была "на высоте" благодаря своей идее найти боеприпасы для Украины за рубежом. Но лучший ли сейчас момент, чтобы говорить о собственных успехах? Работа дипломатии в основном скрыта от глаз, и говорят о ней, когда результат уже достигнут.

Успеху можно радоваться только тогда, когда на самом деле удастся закупить боеприпасы и вовремя их доставить на Украину. Дата поставки по-прежнему не определена, и говорят об июне. Украина расходует по 200 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов в месяц, а у России сейчас их в пять раз больше.

Сколько боеприпасов мы реально способны обеспечить? Как кто-то в такой ситуации может говорить об успехах, если понятно, что помощь Запада Украине скудеет, а кроме того, поговаривают о российском наступлении, которое может начаться очень скоро.

Каким будет план Б

Генри Киссинджер написал, что каждый раз, применяя силу, нужно вписывать свои действия в продуманную стратегию и знать, какой цели этим добиваешься. И формулировать подобные стратегии и цели всегда поручали тем, кто отвечает за внешнюю политику, и дипломатам. В этом их роль куда важнее, чем в поисках боеприпасов.

Министр Ян Липавский уже заявил несколько дней назад: "Западным союзникам недостает общей стратегии, которая определила бы правильную степень поддержки Украины и наши цели там. Говорить об этом непросто, поскольку как в НАТО, так и в Европейском Союзе есть крупные мировые игроки, которые не хотят широко это обсуждать. В результате западные союзники точно не знают, чего нужно добиться. Поэтому мы и колеблемся как в тактической помощи, так и, пожалуй, в моральной".

Чем вообще занимаются премьеры и министры иностранных дел в НАТО и ЕС? Разве создание стратегии в отношении Украины и общей стратегии в отношении с России не было их главной задачей? Разве не повторяется точь-в-точь то, что произошло с нами в Афганистане? Там тоже не говорили о стратегии и целях вплоть до горького конца.

Мы сидим вокруг пламени войны, которое полыхнуло на Украине, и время от времени подбрасываем хворост. Но мы точно не знаем, зачем это делаем и чего, собственно говоря, хотим добиться.

Есть мнение, что мы должны "подкидывать" больше, и его придерживается, например, французский президент Эммануэль Макрон. Другие считают, что нам стоит подумать, как погасить это пламя. Макрон хочет отправить солдат, а президент США Джо Байден в послании к нации, напротив, категорически исключает вероятность отправки солдат на Украину.

Если у нас нет никакой единой стратегии, то Кремлю это на руку. Американское издание "Нью-Йорк таймс" десятого марта написало, что Украина и США не слушают друг друга. Мол, это напоминает диалог слепого с глухим. Похоже, дипломатия Соединенных Штатов Америки сегодня не работает ни в отношении Израиля, ни в отношении Украины.

О европейской дипломатии, по-видимому, и говорить не стоит. Она что-то кричит в свой мегафон, звук которого никто не слышит. Сколько еще Европейский Союз сможет существовать без всякого дипломатического веса? Пока нам не удалось ни сдержать Россию, ни договориться с ней. Кое-кто надеется, что режим Владимира Путина сам по себе развалится или Владимир Путин умрет. Мы долго тешили сами себя этой пропагандой.

Но избрание Владимира Путина президентом на следующий срок показало нам, что он и его режим останется еще на несколько лет. Вопрос, который мы должны задать себе, не только в том, что будет с Украиной, но и в том, что будет с Европой и Европейским Союзом.

Давняя головная боль от России

Способна ли современная Германия найти общий язык с Францией? Способны ли южные государства Европы понять Прибалтику и Польшу? Или это именно те вещи, которые, по словам министра Липавского, не обсуждаются? Но если мы не можем говорить об этом, то у нас нет шансов.

Ситуация, в которой мы оказались, не нова. Россия — вызов для Европы уже сотни лет. Австрийский министр иностранных дел Клеменс Меттерних заслужил в начале XIX века авторитет именно тем, что сумел "укротить" непредсказуемого царя Александра I.

Отто фон Бисмарк тоже был великим дипломатом еще и потому, что сумел сделать опасную Россию частью выстраиваемого им равновесия. Россия не раз выступала в европейской истории тем, кто причинял головную боль всем.

Стоит напомнить, что вся международная политика появилась прежде всего для того, чтобы мы не вели бесконечных войн. Вооруженный конфликт на Украине — испытание для Европейского Союза, результат которого решит, каким будет место Европы в будущем мире.