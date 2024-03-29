Минобороны РФ: на авдеевском направлении ВСУ потеряли еще один танк Abrams

На авдеевском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли еще один танк Abrams производства США, сообщило 28 марта Минобороны РФ.

Также на этом направлении противник потерял две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 производства США и два орудия Д-30.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ улучшили на авдеевском направлении положение по переднему краю и отразили семь контратак.

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й и 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тоненькое, Бердычи и Первомайское Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Первый танк Abrams российские военные уничтожили 26 февраля. По словам советника главы ДНР Яна Гагина, любая новая техника, поставляемая Западом киевскому режиму, уязвима.

Представитель Симбирского конструкторского бюро (СКБ) «Пиранья», в свою очередь, уточнил, что Abrams был поражен ульяновским FPV-дроном «Пиранья». Он отметил, что эти дроны ранее поражали и другую бронетехнику противника.

Издание National Interest отметило, что танки Abrams «значительно переоценены». В публикации было подчеркнуто, что среди данных боевых машин будут еще потери и эту бронетехнику не следует рассматривать как «непобедимое чудесное оружие».

Позднее, 20 марта, российские разведчики рассказали об устройстве Abrams. По словам военного, ничего необычного в иностранной боевой машине нет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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