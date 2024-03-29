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Известия.ru

FT объяснила успех ВС РФ на фронте дефицитом живой силы ВСУ

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Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

FT: РФ перехватила инициативу из-за снарядного голода и дефицита живой силы ВСУ

Российская армия завладела инициативой на фронте из-за недостатка у Вооруженных сил Украины (ВСУ) снарядов, живой силы и оборонительных линий. К такому выводу 28 марта пришла газета Financial Times.

Отмечается, что российские военные обратили в свою пользу сокращение поставок Киеву западных боеприпасов и артиллерии и на этом фоне «добиваются небольших и устойчивых успехов».

«Отсутствие на Украине надежных, многоуровневых оборонительных линий является еще одной причиной того, что российская армия смогла уверенно продвигаться вперед и захватывать меньшие участки территории вдоль 1000-километровой линии фронта», — говорится в материале.

Как обратила внимание «Газета.Ru», третьей причиной текущей ситуации журналисты называют истощение ресурсов Киева в Артемовске (украинское название — Бахмут), за чем последовал провал украинского контрнаступления 2023 года.

«Эта неудача наряду с острой нехваткой боеприпасов и живой силы, а также отсутствием многоуровневых оборонительных сооружений теперь позволила [российской] армии перехватить инициативу», — резюмируют авторы.

23 марта Минобороны РФ сообщило, что Вооруженный силы (ВС) России освободили населенный пункт Красное Донецкой Народной Республики (ДНР). Также было улучшено тактическое положение по переднему краю.

До этого, 19 марта, армия России освободила населенный пункт Орловка на авдеевском направлении, а 12 марта также был освобожден населенный пункт Невельское на донецком направлении.

В мае 2023 года российское Министерство обороны официально подтвердило освобождение от украинских неонацистов Артемовска в ДНР. Как позже уточнил советник главы ДНР Ян Гагин, только в Артемовске ВСУ потеряли 50 тыс. человек.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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