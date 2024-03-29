Передана тысяча гранатометов РПГ-75: чешская общественность профинансировала помощь ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Чехия является одним из наиболее рьяных государств, ратующих за всестороннюю поддержку киевского режима. Здесь была запущена инициатива «Подарок Путину», в рамках которой местная общественность профинансировала приобретение тысячи гранатометов РПГ-75 для ВСУ.

Хотя вполне возможно, что за «общественностью» могут стоять чешские оборонные предприятия, пытающиеся таким путем создать себе рекламу.

Как утверждается организаторами, вся партия стоимостью около €1 млн уже передана 41-й механизированной бригаде украинской армии. После этого они запустили новую акцию – приобретение 10 тонн взрывчатки для FPV-дронов ВСУ.

РПГ-75 – это одноразовое однозарядное противотанковое оружие, производимое в Чехии. Оно было разработано в Чехословакии, будучи вдохновленным советским гранатометом РПГ-18, который в свою очередь являлся ответом на американскую 66-мм ручную противотанковую систему M72.

РПГ-75 способна пробивать примерно 300 мм катаной гомогенной брони, что являлось достаточным для поражения танков эпохи холодной войны. Эффективная дальность стрельбы ограничена 300 метрами при ведении огня по неподвижным объектам и 200 метрами – по движущимся целям.