ВВС Нидерландов модернизируют БЛА MQ-9A "Рипер"

ЦАМТО, 28 марта. Компания General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) объявила, что в сотрудничестве с командованием ВВС Нидерландов проводит модернизацию растущего парка БЛА MQ-9A.

Как заявил командир размещенной на авиабазе "Леуварден" (Нидерланды) 306-й эскадрильи ВВС Нидерландов подполковник Ян Руедисуэли (Jan Ruedisueli), ВВС Нидерландов применяют MQ-9A для выполнения все большего числа задач в рамках НАТО. Благодаря модернизации будет обеспечиваться поддержка операций НАТО по ведению разведки на суше и на море на территории всей Европы.

В 2023 году командование ВВС Нидерландов объявило, что увеличит количество MQ-9A "Рипер" вдвое – с четырех до восьми единиц.

В настоящее время проводится модернизация имеющихся БЛА, включая их оснащение морскими РЛС, которые уже применяются в других странах мира, ретрансляторами связи для усиления взаимодействия всех видов ВС Нидерландов, топливными баками увеличенной емкости, системами радиоэлектронного обеспечения (ESM) и вооружением. Модернизация будет проходить поэтапно в течение следующих трех лет.

По заявлению GA-ASI модульная конструкция БЛА MQ-9A позволяет быстро удовлетворить весь спектр запросов заказчиков о внесении необходимых изменений.

БЛА MQ-9A "Рипер" Блок.5 может выполнять задачи в течение 27 часов, развивать скорость 240 узлов и достигать высоты до 15 км. Аппарат может нести полезную нагрузку весом до 1746 кг, включая 1361 кг на внешней подвеске. Он может оснащаться электронно-оптической / инфракрасной станцией для ведения разведки, РЛС с синтезированной апертурой, индикатором движущихся целей/морской РЛС. БЛА MQ-9A оснащен отказоустойчивой системой управления полетом и авионикой с тройным резервированием.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2015 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Нидерландам в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 БЛА MQ-9 "Рипер" Блок.5, 4 мобильных наземных станций управления Блок.30 (опционально Блок.50), другого связанного оборудования и услуг стоимостью до 339 млн. долл.

Первый БЛА был передан ВС Нидерландов 3 февраля 2022 года. Все MQ-9A "Рипер" входят в состав 306-й эскадрильи ВВС Нидерландов, размещенной на авиабазе "Леуварден" (Нидерланды).

В мае 2023 года государственный секретарь по вопросам обороны Нидерландов Кристоф ван дер Маат сообщил, что Министерство обороны закупает боеприпасы для вооружения разведывательных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 "Рипер".

В августе 2023 года General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) сообщила, что командование ВВС Нидерландов решило удвоить количество БЛА MQ-9A, в результате чего на вооружении будет состоять восемь аппаратов.

Ранее, в июне 2023 года, Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку правительству Нидерландов в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 БЛА MQ-9B Блок.5, до 3 мобильных наземных систем управления, до 8 мультиспектральных систем прицеливания AN/DAS-4, до 20 РЛС с синтезированной апертурой AN/APY-8 "Линкс", другого сопутствующего оборудования, вооружений и услуг на сумму до 611 млн. долл.