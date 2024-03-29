На учениях РВСН взвод разведки с БПЛА впервые отработал тактику роя

МО РФ: на учениях ракетчиков взвод разведки с БПЛА впервые отработал тактику роя

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Впервые в ходе командно-штабных учений с Иркутским ракетным соединением участвует взвод разведки с беспилотниками, им, в частности, была отработана тактика применения беспилотного "роя", сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках командно-штабного учения с Иркутским ракетным соединением впервые задействуется взвод разведки с применением БПЛА. Подразделение оснащено новейшими беспилотниками квадрокоптерного и самолетного типа", - сказали в ведомстве.

Один из типов аппаратов, стоящих на вооружении соединения - "Элерон-7". Среди характеристик аппарата - бесшумность, улучшенная стабилизация изображения высокой четкости, увеличенные продолжительность и дальность полета, одновременное ведение воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах.

"Кроме того, стратегические ракетчики отработали тактику и функционирование роя беспилотных летательных аппаратов. Принцип роевой тактики предполагает произвольный характер полёта беспилотников, при этом дроны ориентируются на ведущий аппарат", - отметили в Минобороны.

В общей сложности в проведении командно-штабных учений соединения задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники. Маневры предполагают выход на боевое патрулирование сорящих на вооружении соединения подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс".