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РИА Новости

Пятый Abrams уничтожили на Авдеевском направлении

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Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Минобороны: ВС России уничтожили пятый танк Abrams на Авдеевском направлении

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили пятый танк Abrams на Авдеевском направлении, говорится в сообщении Министерства обороны.

"Противник потерял до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один Abrams производства США, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 производства США и два орудия Д-30", — заявили в ведомстве.

Уточняется, что на этом направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й и 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тоненькое, Бердычи и Первомайское в ДНР.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении четырех танков Abrams в зоне проведения спецоперации.

M1 Abrams — основной боевой танк США, серийный выпуск начался с 1980 года. Стоит на вооружении американской армии и морской пехоты, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и некоторых ближневосточных государств. Его боевая масса превышает 62 тонны. Оснащен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Имеет прочную броню лишь спереди, мощный двигатель с завышенным расходом топлива и теплоизлучением, ручное заряжание пушки вместо автоматического, уязвимый дополнительный двигатель и высокую цену.

Вашингтон обещал передать киевскому режиму Abrams в количестве 31 единицы, а СМИ писали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, по данным газеты The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.

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Страны
Австpалия
Египет
Марокко
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
M777
Минoбороны РФ
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