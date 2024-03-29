Войти
ТАСС

Times: Запад готовится к краху украинских войск, лишенных необходимого оружия

188
0
0
Танки Leopard 2 и БМП M2 Bradley подразделений ВСУ, уничтоженные военнослужащими РФ летом 2023 года в Запорожской области
Танки Leopard 2 и БМП M2 Bradley подразделений ВСУ, уничтоженные военнослужащими РФ летом 2023 года в Запорожской области.
Источник изображения: соцсети

В газете отмечается, что наступление России, "очевидно, будет иметь катастрофические последствия для украинцев"

ЛОНДОН, 28 марта. /ТАСС/. События на Украине, где отступающие украинские войска смогли лишь замедлить наступление российских, заставляют лидеров Запада - в Лондоне, Вашингтоне, Париже и Брюсселе - готовиться к краху ВСУ, лишенных необходимого им оружия и боеприпасов. Об этом говорится в редакционной статье газеты The Times под заголовком "Пришло время поговорить о падении Киева".

Вопреки преобладающему мнению, что это - "замороженный конфликт, в котором ни одна из сторон не может получить решающего преимущества, на линии фронта идут ожесточенные бои, и существует реальный риск того, что украинские войска будут отброшены назад", отмечается в публикации. Именно "такой кошмарный сценарий сейчас обдумывают западные политики".

Наступление России, "очевидно, будет иметь катастрофические последствия для украинцев". Это также поставило бы Запад перед всевозможными трудными проблемами, говорится в материале. Последствия частичного или полного поражения будут катастрофическими, и население стран Запада едва начало это осознавать. Но на комфортном Западе - вдали от линии фронта Европы на востоке и юге Украины - склонны принимать желаемое за действительное и быть неподготовленными к неприятным сюрпризам.

Опрос, проведенный Европейским советом по международным отношениям в январе в 12 странах, показал, что только 10% респондентов считают, что Украина может победить. Около 37% полагают, что компромисс - наиболее вероятное развитие событий, а 19,5% считают, что в конечном итоге победит Россия. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
27.09.2006
России нужно активнее сотрудничать с европейскими оборонно-промышленными компаниями - эксперт
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
31.08.2006
"Титановая долина": леса, "Боинги" или "СУшки"?
29.08.2006
Китай укрепляет сотрудничество с Россией в области космической техники
24.08.2006
"АВИАСТАР" ПОЙДЕТ НА ВЗЛЕТ
23.08.2006
Новое качество ВВС
23.08.2006
В Тихом океане совершен удачный пуск ракеты-носителя Zenit-3SL
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 06:58
  • 10
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 29.03 04:24
  • 438
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.03 03:34
  • 4
Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы
  • 28.03 22:28
  • 1
Заявления Генерального прокурора России о деприватизации предприятий ОПК
  • 28.03 20:03
  • 2682
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.03 18:33
  • 2
Источник сообщил об успешном применении ВС РФ перспективных "прыгающих мин" в зоне СВО
  • 28.03 16:17
  • 0
Force de Frappe. Франция перебрасывает истребители Rafale в Румынию
  • 28.03 15:34
  • 1
Представлен модуль акустической разведки, находящий беспилотники по звуку
  • 28.03 13:54
  • 5
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 28.03 10:12
  • 1
В США вспомнили о советском атомолете
  • 28.03 10:06
  • 62
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.03 10:05
  • 1
Клинцевич рассказал о запускаемых со «Смерча» российских бомбах
  • 27.03 19:52
  • 1
Генпрокурор рассказал, как боевую технику ремонтировали контрафактом
  • 27.03 15:15
  • 454
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.03 15:00
  • 10
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У