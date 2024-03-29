Times: Запад готовится к краху украинских войск, лишенных необходимого оружия

В газете отмечается, что наступление России, "очевидно, будет иметь катастрофические последствия для украинцев"

ЛОНДОН, 28 марта. /ТАСС/. События на Украине, где отступающие украинские войска смогли лишь замедлить наступление российских, заставляют лидеров Запада - в Лондоне, Вашингтоне, Париже и Брюсселе - готовиться к краху ВСУ, лишенных необходимого им оружия и боеприпасов. Об этом говорится в редакционной статье газеты The Times под заголовком "Пришло время поговорить о падении Киева".

Вопреки преобладающему мнению, что это - "замороженный конфликт, в котором ни одна из сторон не может получить решающего преимущества, на линии фронта идут ожесточенные бои, и существует реальный риск того, что украинские войска будут отброшены назад", отмечается в публикации. Именно "такой кошмарный сценарий сейчас обдумывают западные политики".

Наступление России, "очевидно, будет иметь катастрофические последствия для украинцев". Это также поставило бы Запад перед всевозможными трудными проблемами, говорится в материале. Последствия частичного или полного поражения будут катастрофическими, и население стран Запада едва начало это осознавать. Но на комфортном Западе - вдали от линии фронта Европы на востоке и юге Украины - склонны принимать желаемое за действительное и быть неподготовленными к неприятным сюрпризам.

Опрос, проведенный Европейским советом по международным отношениям в январе в 12 странах, показал, что только 10% респондентов считают, что Украина может победить. Около 37% полагают, что компромисс - наиболее вероятное развитие событий, а 19,5% считают, что в конечном итоге победит Россия.