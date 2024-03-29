«Война разогнала оборонку»: в прессе США заявляется о росте военного производства на Украине

Источник изображения: topwar.ru

Как заявляют представители киевского режима, в текущем году на закупку вооружений и развитие собственного оборонного производства выделено почти $1,4 млрд, что в 20 раз больше, чем до начала войны с Россией. Сверх этого правительство направило $1 млрд на приобретение беспилотников: в создающей их отрасли наблюдается «бум стартапов».

Война разогнала оборонку. Огромная часть оружия теперь закупается на частных заводах. Они распространяются по всей стране и быстро захватывают отрасль, в которой ранее доминировали государственные компании

- отмечается в издании AP News.

Как указывается, в прошлом году на западе Украины открылся частный завод, который производит около 20 тыс. корпусов минометных мин.

Они тщательно упаковываются в деревянные ящики для отправки в Румынию или Болгарию, где загружаются взрывчаткой. Через несколько недель их переправляют обратно и отправляют на фронт

- поясняют в издании.

Источник изображения: topwar.ru

Киевские власти заявляют, что по сравнению с прошлым годом производство минометных снарядов на Украине увеличилось примерно в 40 раз, а изготовление боеприпасов для артиллерии выросло почти в три раза. Около 200 компаний занимаются выпуском дронов, объемы которого резко возросли: в декабре поставки в 50 раз превысили прошлогодние показатели.

Как заявил майор из 28-й механизированной бригады ВСУ, находящейся под Артемовском, задержки с поставками иностранного вооружения пока не создают проблем для войск, поскольку «мы в состоянии покрыть свои потребности за счет собственного производства».

Тем не менее, украинские оружейные заводы сталкиваются с целым рядом препятствий. Так, полевые командиры могут изменить свои требования к продукции, а удары российских ракет повредить мощности.

Источник изображения: topwar.ru

Но самой большой проблемой является нехватка рабочей силы. Управляющий одного из украинских бронетанковых заводов, говорит, что ему трудно нанимать и удерживать квалифицированных рабочих, не в последнюю очередь потому, что многие из них были мобилизованы для участия в боевых действиях

- заявляется в прессе США.

Со своей стороны отметим, что данный материал в большей мере выдаёт желаемое за действительное. Если верить озвученным цифрам, то закупка киевским режимом местной военной продукции на $2,4 млрд (с учетом беспилотников) – это существенный объем вложений в украинскую оборонку и одновременно показатель развертывания её работы. Однако дальнейшее развитие ВПК в первую очередь упирается в основные фонды, требуя массового импорта станочного парка.

Источник изображения: topwar.ru

В этом плане ключевую угрозу для российских интересов представляют не местные производители, а европейские оборонные концерны, которые уже объявили о планах создания мощностей по сборке и ремонту техники и прочих изделий на территории Украины. Они намерены использовать имеющийся задел в отрасли для собственных нужд, перепрофилируя её на обслуживание западных изделий.

В любом случае военное производство на подконтрольной Киеву территории не несет ничего хорошего для российской армии. Но, возможно, что даже не оно должно являться приоритетной целью при нанесении ракетных ударов, а питающая ВПК энергетическая инфраструктура.