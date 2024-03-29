Минобороны Латвии, вероятно, приобретет южнокорейские БМП K21

Южнокорейская БМП K21 с установленными по бокам и спереди надувными мешками.

ЦАМТО, 28 марта. Южнокорейская компания Hanwha Aerospace с боевой машиной пехоты (БМП) K21 лидирует в тендере Минобороны Латвии. В случае победы, подписание контракта ожидается уже в этом году.

Как сообщает издание Business Korea, Министерство обороны Латвии проводит всестороннюю оценку с целью выбора новой БМП для своих вооруженных сил. Проект предусматривает приобретение 100 современных гусеничных боевых машин. Среди претендентов: K21 компании Hanwha Aerospace, ASCOD-2 испанской General Dynamics European Land Systems и "Тулпар" турецкой Otokar. Общая стоимость проекта южнокорейской стороной оценивается в 4 трлн. вон. (2,97 млрд. долл.).

БМП K21 прошла всестороннюю оценку с упором на мобильность и огневые возможности в ходе трехнедельного этапа испытаний в октябре 2023 года. По результатам проведенных вооруженными силами Латвии испытаний K21 вышла в лидеры, значительно превзойдя своих конкурентов по двум основным критериям. Огневая мощь машины в сочетании с ее конкурентоспособной ценой (на 30-40% дешевле, чем у ее аналогов) делает ее выбор Минобороны Латвии наиболее вероятным.

Как отмечает издание, K21 может быть модифицирована под конкретные требования заказчика. Благодаря успеху версии AS21 Redback в австралийском проекте по закупке БМП следующего поколения, Hanwha Aerospace рассчитывает выиграть и этот тендер.

Напомним, что о планах Латвии приобрести до 2028 года около 100 боевых машин пехоты заявил 5 сентября 2023 года командующий вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш, представляя обновленную концепцию национальной обороны.

По словам командующего, боевые машины пехоты будут представлять собой новый тип платформы с защитой не ниже третьего уровня, необходимой для участия в тактических операциях и для поражения сил переднего края обороны противника.

Новые БМП необходимы для перевооружения механизированной пехотной бригады и замены боевых разведывательных гусеничных бронемашин CVR(T), которые были приобретены Латвией в Великобритании. Всего в период с 2015 по 2020 гг. Латвией было получено 123 бывших в эксплуатации CVR(T).