В России отработали защиту «Ярсов»

На учениях РВСН в Иркутской области отработали защиту ПГРК «Ярс» от диверсантов

Российские военные отработали защиту подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» от нападения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на учениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Иркутской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«В ходе командно-штабного учения с Иркутским ракетным соединением РВСН с противодиверсионными подразделениями проводился комплекс тренировок, инструкторско-методических и тактико-строевых занятий, с широким применением крупногабаритной техники, вертолетов военно-транспортной авиации и БПЛА с учетом опыта СВО. Особое внимание уделялось охране и обороне колонн ПГРК "Ярс" на марше и полевых позициях», — говорится в сообщении.

В учениях задействовали группу по борьбе с ДРГ на вертолетах и расчеты беспилотников. В ходе воздушного патрулирования военные обнаружили «диверсантов», минирующих дороги на маршруте движения колонн соединения. После десантирования ракетчики уничтожили условные ДРГ, не допустив их отхода и взаимодействия с резервами. В сообщении подчеркнули, что для обнаружения условных диверсантов использовали новейшие квадрокоптеры.

В начале марта стало известно, что расчет Йошкар-Олинского ракетного соединения выполнил учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс» на космодроме Плесецк.