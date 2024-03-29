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Военное обозрение

Директор СВР провёл в Пхеньяне переговоры с министром госбезопасности КНДР

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Источник изображения: topwar.ru

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во главе делегации ведомства посетил столицу КНДР, где провел обстоятельные переговоры с министром госбезопасности республики Ли Чхан Дэ.

Как сообщает пресс-служба СВР, в ходе переговоров обсуждались актуальные вопросы развития международной обстановки, обеспечения региональной безопасности, а также углубления российско-северокорейского взаимодействия в условиях непрекращающихся попыток усиления давления со стороны внешних сил.

Переговоры проходили в теплой, дружественной атмосфере и продемонстрировали единство сторон в вопросах подходов к обсуждаемым проблемам. При этом ранее о подобных визитах руководителей российской службы внешней разведки в КНДР не сообщалось.

Ранее сообщалось, что Запад возмущен растущей активностью грузовой авиации, курсирующей между Россией и Северной Кореей. По информации западной прессы, между Пхеньяном и Владивосток ом якобы начал совершать регулярные рейсы транспортный самолет Ан-124, который в полете отключает транспондер.

В частности отмечается, что Ан-124 якобы прилетел в Пхеньян спустя всего несколько дней после успешных испытаний новой северокорейской баллистической ракеты, после чего на вооружении российской армии были замечены предположительно северокорейские БРПЛ "Хвасон-11".

Также западными изданиями отмечается наращивание морской навигации между Россией и КНДР, по предположениям журналистов, на кораблях якобы осуществляется переброска в РФ артиллерийских боеприпасов северокорейского производства.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Продукция
Ан-124
Персоны
Нарышкин Сергей
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