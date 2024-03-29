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ЦАМТО

На Адмиралтейских верфях состоялась закладка автономного глубоководного аппарата "Сергей Бавилин"

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Судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи"
Судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи".
Источник изображения: © Александр Саверкин/ТАСС

ЦАМТО, 28 марта. На судостроительном предприятии АО "Адмиралтейские верфи" 27 марта состоялась торжественная церемония закладки автономного глубоководного аппарата "Сергей Бавилин" для ВМФ России.

На церемонии присутствовали представители Минобороны России.

Автономный глубоководный аппарат "Сергей Бавилин" по проекту Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" предназначен для выполнения научно-изыскательских, историко-археологических и аварийно-спасательных работ, а также экологического мониторинга Мирового океана.

Автономный глубоководный аппарат "Сергей Бавилин" назван в честь Героя Российской Федерации Сергея Михайловича Бавилина (1923-2001 гг.), главного конструктора АО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Малахит С-ПМБМ
Минoбороны РФ
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