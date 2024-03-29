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ТАСС

Украинский депутат заявил, что "эпидемия игромании" охватила 90% личного состава ВСУ

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Солдаты ВСУ. Архивное фото
Солдаты ВСУ. Архивное фото.
Источник изображения: © flickr.com / U.S. Army Europe Images

Алексей Гончаренко отметил, что эта проблема прямо сказывается на моральном состоянии армии

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Подавляющая часть военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) страдают игровой зависимостью, и эта проблема прямо сказывается на моральном состоянии армии. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Девять из десяти солдат на передовой имеют проблемы с казино или беттингом (ставки на спорт в букмекерских конторах - прим. ТАСС). Деньги проигрываются. Потом берут кредиты. И так по кругу. Это проблема, которая прямо сейчас уничтожает моральное состояние военных", - написал депутат в Telegram-канале.

Кроме того, считает Гончаренко, эта зависимость приведет и к проблемам в будущем, когда военный после демобилизации окажется без средств на жилье и жизнь, что создаст из него "идеальную мишень для криминального мира".

Эксперты в последнее время отмечают падение морального духа военных ВСУ на фоне неудач на фронте и смены военного руководства. Негативное влияние на боеспособность ВСУ также оказало разочарование Запада итогами анонсированного украинскими властями контрнаступления летом 2023 года, а также проблемы с одобрением новой помощи США. Как указал 10 марта телеканал CNN, "сильное давление на моральный дух" личного состава ВСУ оказывает, в частности, применение Россией управляемых авиационных бомб весом 1,5 тонны (ФАБ-1500), которое наносит серьезный ущерб критической инфраструктуре и приводит к высокому уровню потерь среди украинских военных. 

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