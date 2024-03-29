Минобороны РФ показало кадры учений военных с комплексами «Ярс»

Полки с подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс» осваивают новые районы боевого патрулирования. Кадрами с места событий поделилось 28 марта Минобороны РФ.

«Особое внимание уделялось охране и обороне колонн ПРГК «Ярс» на марше и полевых позициях», — говорится в сообщении ведомства.

Во время командно-штабных учений с иркутским военным соединением Ракетных войск стратегического назначения РФ и противодиверсионными подразделениями военные отрабатывают применение крупногабаритной техники, вертолетов и дронов для блокирования района во время поиска условных диверсантов.

Отмечается, что условный противник был обнаружен и ликвидирован. Всего в учениях принимают участие более 3 тыс. военных и 300 единиц техники.

Накануне, 27 марта, сообщалось, что ракетный полк ПГРК «Ярс» с ракетами наземного базирования иркутского ракетного соединения вышел на маршруты боевого патрулирования. Минобороны РФ уточнило, что в ходе несения боевого дежурства полк на полевых позициях отработает более 20 задач и вводных, включая технические.

До этого, 1 марта, был проведен учебный пуск ракеты «Ярс» на космодроме Плесецк. Он был произведен расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

Комплекс «Ярс» был принят на вооружение в 2009 году, а через год заступил на боевое дежурство. В 2014 году на испытания выходит мобильный «Ярс-С» — иногда его называют «Ярс-Супер». Перевооружение РВСН на новейшие ракетные комплексы продолжалось до конца 2022-го. 16 декабря 2022 года главком РВСН Сергей Каракаев заявил о начале работ в 2023-м над созданием нового мобильного ракетного комплекса.