Российским войскам в зоне спецоперации направлена партия новых наземных дронов «Кабан»

Источник изображения: topwar.ru

Вслед за воздушными и морскими беспилотными аппаратами в России продолжает развиваться и производство наземных дронов. Недавно российским войскам в зоне проведения специальной военной операции была направлена небольшая партия новых наземных дронов «Кабан».

Как считают многие эксперты, в ближайшие годы востребованность наземных беспилотных систем в вооруженных конфликтах будет только расти. Поэтому производство наземных дронов нуждается в дальнейшем стимулировании, параллельно производству беспилотных летательных аппаратов и морских беспилотных систем.

В настоящее время наземные дроны уже имеют очень обширные сферы применения. К ним, например, можно отнести подвоз грузов на позиции, проведение разведывательных операций, атаки вражеских позиций и военной техники, эвакуации раненых военнослужащих и тел погибших с поля боя. Использование беспилотных систем значительно снижает риски для личного состава российской армии.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

На представленных кадрах мы видим образцы наземных дронов «Кабан». Беспилотная система имеет гусеничный ход, управляется дистанционно. Дрон способен нести на себе до 210 килограммов груза и еще 220 килограммов тянуть за собой в качестве буксира.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Таким образом, на нем спокойно можно доставлять грузы или эвакуировать раненых военнослужащих непосредственно с поля боя. Расстояние, на котором можно уверенно управлять дроном, составляет 350 метров. Беспилотная система оборудована двумя видеокамерами. Изображения с них передаются на монитор оператора системы.