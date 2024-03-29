Ракета "Хризантема" приобрела увеличенную дальность управляемого полета после модернизации

Военнослужащий на самоходном противотанковом ракетном комплексе «Хризантема-С» во время тренировки Парада Победы на военном аэродроме в Ростове-на-Дону.

Ее габариты полностью сохранены, отметили в Ростехе

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Противотанковая ракета "Хризантема", которую накануне продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину, после модернизации приобрела увеличенную дальность управляемого полета при сохранении габаритов. Об этом сообщили ТАСС в Ростехе.

"Противотанковая ракета "Хризантема" в ходе модернизации получила увеличенную дальность управляемого полета. При этом конструкторы холдинга "Высокоточные комплексы" полностью сохранили ее габариты, чтобы избежать доработок носителей ракеты", - сообщили там.