Войти
ТАСС

Ракета "Хризантема" приобрела увеличенную дальность управляемого полета после модернизации

225
0
0
Военнослужащий на самоходном противотанковом ракетном комплексе «Хризантема-С» во время тренировки Парада Победы на военном аэродроме в Ростове-на-Дону
Военнослужащий на самоходном противотанковом ракетном комплексе «Хризантема-С» во время тренировки Парада Победы на военном аэродроме в Ростове-на-Дону.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Ее габариты полностью сохранены, отметили в Ростехе

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Противотанковая ракета "Хризантема", которую накануне продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину, после модернизации приобрела увеличенную дальность управляемого полета при сохранении габаритов. Об этом сообщили ТАСС в Ростехе.

"Противотанковая ракета "Хризантема" в ходе модернизации получила увеличенную дальность управляемого полета. При этом конструкторы холдинга "Высокоточные комплексы" полностью сохранили ее габариты, чтобы избежать доработок носителей ракеты", - сообщили там. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
31.08.2006
ГЛОНАСС в полном объеме будет развернута к 2010 году
31.08.2006
"Титановая долина": леса, "Боинги" или "СУшки"?
29.08.2006
М.Фрадков 26 августа подписал проект федерального бюджета на 2007 год.
28.08.2006
Оборонный завод «Авангард» с рабочим визитом посетил Сергей Николаевич Бабурин - заместитель Председателя Государственной Думы, доктор юридических наук, действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.
25.08.2006
Приподнятое авиастроение
23.08.2006
Игра в санкции
17.08.2006
Американский генерал учится летать на нашем "МиГе"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 06:58
  • 10
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 29.03 04:24
  • 438
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.03 03:34
  • 4
Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы
  • 28.03 22:28
  • 1
Заявления Генерального прокурора России о деприватизации предприятий ОПК
  • 28.03 20:03
  • 2682
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.03 18:33
  • 2
Источник сообщил об успешном применении ВС РФ перспективных "прыгающих мин" в зоне СВО
  • 28.03 16:17
  • 0
Force de Frappe. Франция перебрасывает истребители Rafale в Румынию
  • 28.03 15:34
  • 1
Представлен модуль акустической разведки, находящий беспилотники по звуку
  • 28.03 13:54
  • 5
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 28.03 10:12
  • 1
В США вспомнили о советском атомолете
  • 28.03 10:06
  • 62
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.03 10:05
  • 1
Клинцевич рассказал о запускаемых со «Смерча» российских бомбах
  • 27.03 19:52
  • 1
Генпрокурор рассказал, как боевую технику ремонтировали контрафактом
  • 27.03 15:15
  • 454
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.03 15:00
  • 10
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У