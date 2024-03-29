В Госдепе заявили о необходимости освещать в СМИ на Украине и удачи, и поражения

Спецпредставитель Госдепартамента Джеймс Рубин отметил, что украинские власти "сопротивляются той свободе информации, которая считается нормальной" в США

БРЮССЕЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Украина должна освещать в СМИ не только свои удачи, но и поражения, и не ограничивать доступ журналистов к линии фронта. Такое мнение высказал спецпредставитель Госдепартамента и координатор американского Центра глобального взаимодействия (GEС, входит в структуру дипведомства и является одним из ключевых инструментов внешнеполитической пропаганды) Джеймс Рубин в интервью газете Politico.

По его словам, украинские власти "сопротивляются той свободе информации, которая считается нормальной" в США. "Иногда военные репортеры сообщают о том, что информация не отвечает интересам [президента Украины] Владимира Зеленского". - сказал он. Рубин подчеркнул, что в демократическом обществе, которое Вашингтон надеется увидеть на Украине, "освещение репортерами войны, даже если новости плохие, лучше, чем полный контроль" над СМИ, характерный, по его словам, для России.

Издание пояснило, что украинские власти ограничивают доступ западных журналистов к "чувствительным" районам линии фронта, в то время как Россия укрепляет позиции на поле боя.

В конце февраля Минобороны РФ информировало, что в результате штурмовых действий российским подразделениям удалось закрепиться в Работине. ВСУ до сих пор безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции, перебрасывая на этот участок подкрепления с других направлений. 22 марта в Минобороны России сообщили, что военнослужащие группировки войск "Восток" освободили Мирное в Запорожской области, улучшили тактическое положение по переднему краю на южнодонецком направлении.