Войти
ТАСС

В Польше начала работать "коалиция бронетехники" для Украины

184
0
0
Источник изображения: AP Photo/ Michal Dyjuk

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев отметил, что целями коалиции станут поставка Киеву вооружений и боеприпасов, ремонт и обслуживание техники, подготовка военных и технического персонала

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. "Коалиция бронетехники" начала свою деятельность в Варшаве для усиления возможностей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

"Заработала еще одна "военная коалиция" партнеров Украины. На этот раз - "коалиция бронетехники", учредительная встреча участников которой состоялась в Варшаве. Ее инициаторами выступили Польша и Германия, а в настоящее время уже в ее работе принимают участие Великобритания, Швеция и Италия", - написал депутат в Telegram-канале.

По его словам, целями коалиции станут поставка Киеву вооружений и боеприпасов, ремонт и обслуживание техники, подготовка военных и технического персонала. "Еще со времен СССР Россия владеет огромными запасами бронированной техники, а значит и нам нужно обеспечивать усиление этой составляющей", - заявил Гетманцев.

Периодически западные партнеры Киева объявляют о формировании коалиций, которые охватывают различные формы помощи Украине, в том числе обязательства по поставкам тех или иных видов вооружений (в частности, авиации, артиллерии, танков). 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Дания
Италия
Польша
Россия
Украина
Швеция
Похожие новости
17.10.2011
Заказы Венесуэлы обеспечили России первое место по объему экспорта вооружений в страны Южной Америки в 2003-2010 гг.
22.10.2010
Россия в седьмой раз примет участие в выставке «Евронаваль»
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
30.09.2008
Правительство РФ разрешило вывоз за рубеж приемной аппаратуры ГЛОНАСС
05.02.2008
Анализ мирового рынка средних и больших БЛА в 2001-2010 гг. и на период до 2015 года
20.09.2007
В преддверии открытия международной авиационной выставки "Авиэйшн экспо Чайна-2007"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 06:58
  • 10
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 29.03 04:24
  • 438
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.03 03:34
  • 4
Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы
  • 28.03 22:28
  • 1
Заявления Генерального прокурора России о деприватизации предприятий ОПК
  • 28.03 20:03
  • 2682
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.03 18:33
  • 2
Источник сообщил об успешном применении ВС РФ перспективных "прыгающих мин" в зоне СВО
  • 28.03 16:17
  • 0
Force de Frappe. Франция перебрасывает истребители Rafale в Румынию
  • 28.03 15:34
  • 1
Представлен модуль акустической разведки, находящий беспилотники по звуку
  • 28.03 13:54
  • 5
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 28.03 10:12
  • 1
В США вспомнили о советском атомолете
  • 28.03 10:06
  • 62
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.03 10:05
  • 1
Клинцевич рассказал о запускаемых со «Смерча» российских бомбах
  • 27.03 19:52
  • 1
Генпрокурор рассказал, как боевую технику ремонтировали контрафактом
  • 27.03 15:15
  • 454
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.03 15:00
  • 10
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У