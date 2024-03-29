В Польше начала работать "коалиция бронетехники" для Украины

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев отметил, что целями коалиции станут поставка Киеву вооружений и боеприпасов, ремонт и обслуживание техники, подготовка военных и технического персонала

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. "Коалиция бронетехники" начала свою деятельность в Варшаве для усиления возможностей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

"Заработала еще одна "военная коалиция" партнеров Украины. На этот раз - "коалиция бронетехники", учредительная встреча участников которой состоялась в Варшаве. Ее инициаторами выступили Польша и Германия, а в настоящее время уже в ее работе принимают участие Великобритания, Швеция и Италия", - написал депутат в Telegram-канале.

По его словам, целями коалиции станут поставка Киеву вооружений и боеприпасов, ремонт и обслуживание техники, подготовка военных и технического персонала. "Еще со времен СССР Россия владеет огромными запасами бронированной техники, а значит и нам нужно обеспечивать усиление этой составляющей", - заявил Гетманцев.

Периодически западные партнеры Киева объявляют о формировании коалиций, которые охватывают различные формы помощи Украине, в том числе обязательства по поставкам тех или иных видов вооружений (в частности, авиации, артиллерии, танков).