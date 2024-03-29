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ТАСС

МО РФ: Россия и Мьянма действуют как стратегические партнеры в условиях санкций

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Источник изображения: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вооруженные силы двух стран планируют провести в 2024 году более 50 мероприятий по линии двустороннего военного сотрудничества, отметил замминистра обороны России Александр Фомин

НЕЙПЬИДО, 28 марта. /ТАСС/. Россия и Мьянма действуют как стратегические партнеры в условиях широкомасштабных западных санкций против двух стран, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Искренне дорожим дружественными отношениями с Мьянмой - многолетним и наиважнейшим стратегическим партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отрадно, что на фоне развязанной коллективным Западом небывалой санкционной кампании как против России, так и в отношении Мьянмы, наши страны продолжают всецело поддерживать друг друга и действовать в духе стратегического партнерства и союзничества", - подчеркнул Фомин на переговорах с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы, премьер-министром страны Мин Аун Хлайном.

Он также отметил высокую боеготовность армии Мьянмы, оснащенной современной боевой техникой. "Сегодня Тамадо (вооруженные силы Мьянмы - прим. ТАСС) являются наиболее эффективными вооруженными силами региона, оснащенными современным вооружением и военной техникой, и это, господин старший генерал, безусловно, ваша заслуга", - сказал Фомин, обращаясь к собеседнику.

От имени министра обороны РФ Сергея Шойгу он поздравил Мин Аун Хлайна с 79-й годовщиной образования вооруженных сил Республики Союз Мьянма и поблагодарил за традиционно теплый прием и гостеприимство, оказанные российской делегации.

Вооруженные силы России и Мьянмы планируют провести в 2024 году более 50 мероприятий по линии двустороннего военного сотрудничества, сообщил замминистра обороны РФ.

"Располагаем прочным фундаментом для дальнейшего развития отношений между вооруженными силами России и Мьянмы. В текущем году у нас запланировано более 50 мероприятий двустороннего военного сотрудничества, включая взаимные визиты главнокомандующих видами вооруженных сил, а также совместные проекты оперативной и боевой подготовки", - сказал Фомин.

Он отметил, что в российском военном ведомстве рассчитывают на традиционно высокое мьянманское представительство на мероприятиях, организуемых Минобороны РФ в текущем году. Это, сказал Фомин, Главный военно-морской парад, Армейские международные игры - 2024, Международный военно-технический форум "Армия-2024", XII Московская конференция по международной безопасности, стратегические командно-штабные учения "Океан-2024", в которых мьянманская сторона уже подтвердила участие своих наблюдателей. 

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