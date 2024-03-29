В России модифицировали бронежилет "Оберег" для саперов

"Ростех" создал модификацию бронежилета "Оберег" с увеличенной площадью защиты

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. "Ростех" создал модификацию бронежилета "Оберег" для сапёров с увеличенной площадью защиты, сообщили в четверг на сайте госкорпорации.

"Тульский завод "Октава", находящийся под управлением "РТ-Капитал" госкорпорации "Ростех", расширил линейку бронежилетов "Оберег". На предприятии создали модификацию экипировки для саперов гуманитарного разминирования. Новый бронежилет отличается специальной конструкцией с увеличенной площадью защиты от осколков, а также малым весом – всего до 5 кг", - сказали в корпорации.

В версии "Оберег-С", созданной для взрывотехников, керамические бронеплиты заменены на баллистические пакеты специального класса защиты С2 и Бр1+, которые обеспечивают защиту от поражения элементами противопехотных мин ПМН-1, ПМН-2 и ПМН-4, а также пистолетных пуль и осколков, уточнили в "Ростехе".

Бронежилет имеет специальную защиту паха и внутренней стороны бедер, позволяющую саперу работать с одного колена, а также усиленный ворот с вертикальной и горизонтальной регулировкой, который дает возможность носить шлем с забралом. При работе взрывотехника забрало находится за воротом, что предотвращает попадание осколков в область шеи и лица.

В конструкции модифицированного "Оберега-С" также предусмотрен поддерживающий пояс. Он оказывает усиливающее действие на позвоночник, надежно фиксирует и поддерживает поясницу. Кроме того, бронежилет оснащен системой полуносилок, которая в случае необходимости обеспечит проведение экстренной медицинской эвакуации пострадавшего.

Как отметил генеральный директор АО "Октава" Павел Павленко, "Оберег-С" был создан под запрос специалистов по гуманитарному разминированию. "Общевойсковые образцы не предназначены для длительной работы и не обеспечивают подвижность. В конструкции нового жилета мы постарались учесть все особенности работы взрывотехников, дополнительно усилив как шею, так и нижнюю часть тела, при этом сохранив мобильность. Сейчас бронежилет проходит серию испытаний и после подтверждения своих характеристик будет запущен в производство", - сказал он.