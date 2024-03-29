Разящий луч: как развиваются боевые лазеры

Минобороны Великобритании обнародовало кадры успешных испытаний системы лазерного оружия DragonFire, которая поразила воздушную цель. Лазер способен наносить удар "по любой видимой цели", но предназначен в первую очередь для противовоздушной обороны (ПВО). Как "смертельные лучи" сошли со страниц фантастических романов и постепенно становятся оружием, какие отечественные разработки велись и ведутся в этом направлении — в материале ТАСС

Видео, размещенное в соцсети военного ведомства, показывает тестовые стрельбы "мощного оружия против воздушных целей". При этом стоимость одного выстрела оружия, по утверждению британского Минобороны, составляет 10 фунтов стерлингов (немногим более 1 тыс. рублей), однако дальность стрельбы не раскрывается. О предыдущих испытаниях системы сообщалось в январе. "Этот вид современного вооружения обладает потенциалом коренным образом изменить театр военных действий путем снижения зависимости от дорогих боеприпасов и угрозы [возникновения] сопутствующего ущерба", — выразил оптимизм министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

Сжигать издалека

Историки утверждают, что еще за два столетия до новой эры во время осады Сиракуз греческие солдаты поджигали римские боевые корабли на расстоянии. Для этого по приказу знаменитого греческого ученого и инженера Архимеда воины сфокусировали на кораблях солнечные лучи, отраженные от отполированных до блеска металлических щитов. В 2005 году студенты Массачусетского технологического института подтвердили теоретическую возможность дистанционного уничтожения римского флота, воспламенив деревянный макет с помощью 130 небольших зеркал.

Об оружии, способном мгновенно сжигать цели на большой дистанции, рассказывали писатели-фантасты XIX–XX веков. Боевые треножники марсианских интервентов из романа "Война миров" британского писателя Герберта Уэллса вели огонь теплом, сконцентрированным в лучи, которые плавили металл и испаряли воду. Советский фантаст Алексей Толстой в 1920-х годах в произведении "Гиперболоид инженера Гарина" описал устройство, с помощью сверхтугоплавкого зеркала фокусирующее тепло "термитных шашек" в "тепловой шнур", который одинаково легко разрезал горную породу и дредноуты.

Создание оружия, поражающего цели направленной энергией, стало возможным с изобретением источника когерентного электромагнитного излучения высокой направленности — лазера (акроним laser образован от англ. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation — "Усиление света посредством вынужденного излучения") в середине XX века. Большой вклад в появление устройства и соответствующих новых разделов физики внесли советские ученые Александр Прохоров и Николай Басов, которые в 1964 году за свои работы были удостоены Нобелевской премии. Современные лазеры имеют различную конструкцию, могут работать непрерывно или мощными импульсами, помимо видимого спектра излучать в других диапазонах электромагнитных волн — инфракрасном, рентгеновском.

"Долгое время считалось, что создание боевого лазера, который можно использовать в ходе боевых действий, — это некое далекое будущее", — рассказал в беседе с ТАСС военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. По его словам, впервые о лазерах как оружии заговорили во времена работ в рамках Стратегической оборонной инициативы — американской программы разработки системы противоракетной обороны (ПРО) с использованием боевых лазерных комплексов. Программа была прекращена в 1993 году, однако работы над созданием лазера для перехвата аэродинамических и баллистических целей продолжались. В 2010 году Соединенные Штаты успешно испытали лазер мегаваттного класса авиационного базирования, размещенный на самолете, — оружие сбило две баллистические ракеты малой дальности. Однако крупный транспортный самолет с дорогостоящей аппаратурой массой около 300 тонн станет легкой добычей средств противовоздушной обороны, поэтому его боевое применение ограничено.

"Главный недостаток лазерного оружия в условиях земной атмосферы — это рассеяние так называемого когерентного излучения, — рассказал Алексей Леонков. — С каждым метром дальности мощность лазерного потока теряется, теряются его поражающие свойства. Если на короткой дистанции лазер может резать металлы, и это мы видим в промышленности, <...> чем дальше будет луч идти, тем меньше его сила". Еще одним недостатком лазера, по словам военного аналитика, является низкая скорострельность, уступающая, к примеру, стрелковому оружию. "Для каждого выстрела придется накачивать систему <...> либо придумывать какие-то компенсаторы энергии в виде высокоемких конденсаторов", — сказал эксперт. Поэтому лазерные системы для физического уничтожения целей достаточно громоздки. Алексей Леонков выразил мнение, что в качестве средств поражения лазер уступает традиционным видам вооружений.

Лазеры на любой вкус

Сейчас о создании и даже принятии на вооружение различных боевых лазеров заявило свыше десятка стран: помимо США и России в "лазерный клуб" вошли Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Китай, КНДР, Турция, Франция, Япония.

Соединенные Штаты и Германия неоднократно испытывали лазерное оружие высокой мощности, установленное на кораблях.

Израиль, постоянно подвергаемый ракетным обстрелам со стороны радикальных палестинских группировок, продолжает совершенствовать средства перехвата ракет. В 2022 году страна испытала лазерную систему ПРО "Железный луч", предназначенную для уничтожения ракет и даже минометных снарядов. Согласно данным из открытых источников, одна ракета-перехватчик системы "Железный купол" стоит около $50 тыс., тогда как выстрел лазера обходится в считаные доллары. В том же году Украина направила в Израиль официальный запрос на приобретение "Железного луча", однако еврейское государство не спешит его удовлетворять.

Китай в 2014 году испытал лазерную установку, способную сжечь небольшой беспилотник. Сейчас страна предлагает иностранным заказчикам несколько боевых лазеров различной мощности. На международной выставке вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби китайский оборонный концерн Norinco показал уменьшенные модели лазерных установок для противовоздушной обороны AW5-A10, AW5-A30 и AW5-A50. Свою машину с лазером ПВО представила корпорация Poly Technologies.

Модели лазерных установок концерна Norinco. Источник: Виктор Бодров/ ТАСС

Индия в конце марта приняла на вооружение систему подавления и уничтожения беспилотников, которая включает в себя боевой лазер киловаттного класса, причем первая партия уже поступила в войска. Система способна обнаруживать малозаметные дроны на дальности до 8 км, уничтожая их лазерным лучом с 800 м. Оружие предполагается развернуть на границе с КНР. У стран имеется очаг напряженности в районе приграничного индийского штата Аруначал-Прадеш, территорию которого Китай считает своей неотъемлемой частью.

"Общее количество работ, проведенных в других странах, конечно, впечатляюще, но все пришли примерно к одному и тому же выводу, что боевой лазер в условиях атмосферы можно использовать как оружие, которое может "ослеплять" электронно-оптические преобразователи средств высокоточного оружия, разведки", — поделился мнением Алексей Леонков, объяснив, что при воздействии когерентного высококонцентрированного светового луча фотоприемные устройства неприятельской техники сгорят. При этом такая система потребует гораздо меньшей энергии для работы.

Советские "выжигатели"

Советский Союз экспериментировал с лазерами для оборонных целей с момента изобретения технологии. Отечественными учеными были созданы прототипы боевых устройств направленной энергии всех типов и размеров. Самым компактным можно считать лазерный пистолет, предназначенный для вооружения советских космонавтов. Применение традиционного огнестрельного оружия в условиях невесомости было сложным, к тому же пули могли повредить обшивку космической станции. Пистолет, внешне напоминающий бластер из фантастических фильмов, работает на одноразовых патронах — пиротехнических вспышках, синтезирующих лазерный луч. Восьмизарядное устройство должно было выводить из строя оптику космических аппаратов, а с расстояния в несколько десятков метров могло прожечь скафандр.

Разрабатывались и тяжелые наземные "выжигатели" — гусеничные бронированные машины поддержки, призванные "ослеплять" мощным лазером оптико-электронные системы противника. Наиболее известной из них является комплекс 1К17 "Сжатие", созданный в 1993 году. Уникальность установки — в наличии сразу 12 оптических каналов с различными частотами лазерного излучения. Если от луча лазера одной частоты приборы можно защитить (например, специальными фильтрами), то одновременно от дюжины с разным спектром — нет.

Прототип лазерного комплекса 1К17 «Сжатие». Источник: weapon-planet.ru

Алексей Леонков поделился мнением, что современные американские разработки корабельных боевых лазеров повторяют советские работы в этом направлении. "У нас тогда было специально переделанное арендованное судно, называвшееся "Диксон", — рассказал военный эксперт. — При разделе военно-морского флота это судно досталось Украине. Правда, оно досталось в том виде, когда вся энергоустановка и боевой лазер, который там стоял, были демонтированы". Отвечая на вопрос, могут ли современные корабельные лазеры противостоять морским дронам-камикадзе, специалист заметил, что опытные стрельбы "Диксона" на расстояние более 2 км показали нагрев поверхности мишени всего на 10%. Причиной низкой эффективности оружия, по его мнению, стало влияние на луч лазера сразу двух сред — воздушной и морской. Корпоративный журнал Объединенной судостроительной корпорации назвал "Диксон" первым в мире кораблем — экспериментальным носителем высокоэнергетического оружия.

Российские лазеры: настоящее и будущее

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ необходимо оснащать перспективными видами вооружений, в числе которых — боевые лазеры. "Имею в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах", — сказал глава государства, выступая в конце минувшего года на заседании коллегии Минобороны РФ.

В настоящее время в России разработано несколько боевых лазеров. Об одном из них — лазерном комплексе "Пересвет" — объявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Комплексы уже поступили на вооружение Воздушно-космических сил России. По словам Юрия Борисова, "Пересвет" способен выводить из строя спутники видовой разведки на орбитах до 1,5 тыс. км. Также Борисов отметил, что российские ученые работают над повышением мощности подобных установок для теплового поражения целей.

Комплекс “Рать” с системой направленного лазерного уничтожения. Источник: Виктор Бодров/ ТАСС

Примером современного отечественного оружия, которое способно сжигать небольшие беспилотники лазерным лучом, может служить комплекс "Рать", представленный холдингом "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" на форуме "Армия-2023". В одной из модификаций "Рать" вооружена системой направленного лазерного уничтожения. Согласно представленным в ходе форума материалам, комплекс обнаруживает неприятельский БПЛА на расстоянии до 3,5 км, при его приближении пытается подавить каналы управления, а на дистанции в 1 км физически уничтожает.

По заявлению Юрия Борисова, в ходе специальной военной операции уже применяются лазерные комплексы "Задира", поражающие цели на дистанции до 5 км.

Виктор Бодров