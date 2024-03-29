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ЦАМТО

Дания и Аргентина достигли договоренности о продаже истребителей F-16

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Источник изображения: Фото: fmn.dk

ЦАМТО, 28 марта. Министры обороны Дании и Аргентины Троэльс Лунд Поульсен и Луис Альфонсо Петри 26 марта подписали протокол о намерениях по закупке Аргентиной 24 истребителей F-16 из состава ВВС Дании.

Как сообщило Министерство обороны Дании, церемония подписания документа состоялась в ходе визита главы военного ведомства Дании в Буэнос-Айрес. Как заявил Троэльс Лунд Поульсен, он провел "плодотворную встречу со своим аргентинским коллегой, который выразил удовлетворение тем, что Аргентина станет членом "семьи стран", применяющих истребители F-16".

Решение о продаже Аргентине самолетов из состава ВВС Дании было принято в тесном сотрудничестве с американским правительством, которое предварительно одобрило соглашение.

Как ожидается, официальный контракт на поставку истребителей F-16A/B Блок-15 ВВС Аргентины будет подписан в следующем месяце, когда Луис Альфонсо Петри посетит с официальным визитом Данию.

ВВС Дании в настоящее время реализуют процедуру замены состоящих на вооружении F-16 новыми самолетами F-35 "Латнинг-2". Дания также передает 19 самолетов F-16 Украине. Аргентине датское правительство решило продать 24 истребителя.

Как сообщал ЦАМТО, за прошедшие годы ВС Аргентины получили большое количество предложений на поставку самолетов из состава ВВС западных стран, часть из которых была нереализуема из-за политических ограничений, а также новых машин китайского и российского производства. Тем не менее, экономические проблемы, отсутствие политической воли и британское эмбарго не позволили реализовать покупку.

Принципиальное решение о приобретении F-16 из состава ВВС Дании было принято в конце 2023 года, а в январе 2024 года закупку одобрил президент Аргентины Хавьер Милей с условием наличия средств. При этом следует отметить, что до сих пор не выделены 10 млн. долл., необходимых для первого платежа за четыре самолета P-3 "Орион", приобретенных для ВМС Аргентины в ноябре 2023 года.

По данным источников Infodefensa.com, контракт с Данией общей стоимостью 650 млн. долл. будет разделен на две части. Сумма в 338 млн. долл. будет выделена на приобретение 24 самолетов F-16A/B Блок-15, одного невооруженного самолета F-16 Блок-10 для обучения технических специалистов, запасных двигателей, контейнеров целеуказания и разведки, средств радиоэлектронной борьбы, шлемов с нашлемной системой целеуказания JHMCS, инструмента, запасных частей, другого оборудования и услуг обучения. Еще 312 млн. долл. будет выделено на закупку вооружений, включая ракеты AIM-9X "Сайдуиндер", AIM-120D AMRAAM и другое вооружение класса "воздух-земля".

Последние самолеты "Мираж" были сняты с вооружения ВВС Аргентины в 2015 году после 43 лет эксплуатации (общий налет 131 тыс. часов). На сегодняшний день в составе ВВС находятся, в основном, учебно-тренировочные самолеты и несколько штурмовиков A4-AR.

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Страны
Аргентина
Дания
США
Украина
Продукция
AIM-9
AMRAAM
F-16
F-35
P-3 Orion
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