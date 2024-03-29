Иностранным военным атташе рассказали об особенностях предстоящего юбилейного форума "Армия-2024"

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств прошел брифинг по вопросам проведения десятого, юбилейного Международного военно-технического форума (МВТФ)"Армия-2024", сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что в ходе брифинга начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук довел информацию об особенностях предстоящего форума и ответил на вопросы, интересующие иностранных гостей.