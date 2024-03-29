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Интерфакс-АВН

Иностранным военным атташе рассказали об особенностях предстоящего юбилейного форума "Армия-2024"

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Международный военно-технический форум "Армия-2023"
Международный военно-технический форум "Армия-2023".
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств прошел брифинг по вопросам проведения десятого, юбилейного Международного военно-технического форума (МВТФ)"Армия-2024", сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что в ходе брифинга начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук довел информацию об особенностях предстоящего форума и ответил на вопросы, интересующие иностранных гостей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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