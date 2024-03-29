Войти
Военное обозрение

Президент в разговоре с лётчиками цифрами объяснил, что Россия не собирается нападать на НАТО

181
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Президент России во время своей рабочей поездки в Торжок пообщался с военными лётчиками. Владимир Путин отметил, что сила России состоит в единстве многонационального народа. По словам главы государства, как только начнёт реализовываться деструктивная идея о том, что «другие народы здесь чужие, главным пострадавшим от этого будет русский народ».

Этот вопрос был поднят в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и реакцией на теракт. Основываясь на то, что фигуранты возбуждённого уголовного дела – этнические таджики, отдельные лица поспешили объявить, что чуть ли не всех таджиков, да и не только таджиков, нужно непременно изгнать с территории России. Президент Путин откровенно дал понять, что именно на это и могла быть направлена атака в Красногорске – на раскачиванием национального вопроса, на попытку обозначить противоречия в многонациональной стране.

Прокомментировал Владимир Путин и постоянные заявления западных чиновников о том, что Россия якобы собирается «после Украины атаковать НАТО». Глава государства назвал это откровенным бредом, предложив при этом сравнить военные расходы Североатлантического военного блока и России.

Владимир Путин:

В 2022 году США истратили, дай бог памяти, 811 миллиардов долларов, а Российская Федерация – 72 миллиарда. 72 и 811 – разница ощутимая, больше, чем в десять раз. США тратят, оборонные расходы у них составляют примерно 40 процентов от общемировых расходов на оборону. А Россия – 3,5 процента. И мы что, имея в виду это соотношение, собираемся воевать с НАТО что ли? Это просто бред.

Учитывая тот факт, что НАТО во главе с США на военные «нужды» тратит в десятки раз больше, чем Россия, актуализируется сам собой вопрос, кто на кого реально собирается нападать.

Кстати, в последнее время в странах НАТО начали отрицать намерения отправить свои войска на Украину. В частности, в Госдепе США заявили, что отправлять американскую армию на Украину не собираются. Сама же тема отправки, была поднята французским президентом Эммануэлем Макроном.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
28.04.2007
Пора вооружаться
27.03.2007
Тяга без вектора
20.03.2007
Россия примет Нурсултана Назарбаева как неродного. Способов повлиять на Казахстан у Кремля становится все меньше
02.03.2007
Эксгумация РСМД
22.02.2007
Юрий Балуевский: Мы призываем НАТО к учету российских интересов
21.12.2006
Запорожские богатыри для России. Предприятие "Мотор Сич" уже 90 лет работает на авиацию
11.12.2006
Киевские диалоги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 06:58
  • 10
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 29.03 04:24
  • 438
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.03 03:34
  • 4
Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы
  • 28.03 22:28
  • 1
Заявления Генерального прокурора России о деприватизации предприятий ОПК
  • 28.03 20:03
  • 2682
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.03 18:33
  • 2
Источник сообщил об успешном применении ВС РФ перспективных "прыгающих мин" в зоне СВО
  • 28.03 16:17
  • 0
Force de Frappe. Франция перебрасывает истребители Rafale в Румынию
  • 28.03 15:34
  • 1
Представлен модуль акустической разведки, находящий беспилотники по звуку
  • 28.03 13:54
  • 5
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 28.03 10:12
  • 1
В США вспомнили о советском атомолете
  • 28.03 10:06
  • 62
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.03 10:05
  • 1
Клинцевич рассказал о запускаемых со «Смерча» российских бомбах
  • 27.03 19:52
  • 1
Генпрокурор рассказал, как боевую технику ремонтировали контрафактом
  • 27.03 15:15
  • 454
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.03 15:00
  • 10
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У