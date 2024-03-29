Япония вновь смогла установить связь со своим лунным модулем SLIM

Специалисты JAXA опасались, что из-за перепадов температур повторная установка связи с аппаратом может стать затруднительной, однако ее удалось произвести

ТОКИО, 28 марта. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объявило, что его специалисты смогли вновь установить связь с лунными модулем SLIM, который в начале этого месяца был переведен в спящий режим.

Японские специалисты опасались, что из-за перепадов температур в связи с наступлением лунной ночи повторная установка связи с модулем может стать затруднительной, однако ее удалось благополучно произвести.

Первый японский лунный модуль осуществил посадку на Луне 20 января, однако после этого был выключен, поскольку испытывал проблемы с получением энергии от солнечных элементов и питался за счет встроенного аккумулятора. Работу аппарата удалось восстановить 29 января благодаря изменению угла падения солнечных лучей на Луну, после чего была проведена съемка прилегающего района с помощью специальной спектроскопической камеры.

1 февраля аппарат был переведен в спящий режим в связи с наступлением лунной ночи, 26 февраля он был запущен с некоторыми ограничениями, но JAXA удалось передать аппарату сигнал и получить от него ответ. 1 марта специалисты JAXA вновь перевели его в спящий режим в надежде возобновить связь в конце месяца.

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в породах на лунной поверхности. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Artemis Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.