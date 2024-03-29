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Известия.ru

Российские военные подбили танк Abrams под Авдеевкой

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Российские военные подбили танк Abrams на авдеевском направлении

Российские военные в ходе наступления уничтожили американский Abrams под Авдеевкой. Об этом 27 марта сообщил в Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков со ссылкой на своего советника Сергея Лежнева.


Отмечается, что танк был подбит в районе Бердычей в ходе продолжающегося наступления группировки войск «Центр». В публикации указано, что региональные власти с первых дней спецоперации взаимодействуют с российскими бойцами, в том числе с военными из отдельных гвардейских бригад специального назначения. В частности, власти Орловской области побывали в гостях у 3-й гвардейской бригады, передали ей бронированный автомобиль.

Ранее, 15 марта, хакеры из группы «Берегини» обнародовали документы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которых приводятся обстоятельства уничтожения танков Abrams российскими военными. В подтверждение факта уничтожения боевых машин группировка решила представить документы 47-й отдельной механизированной бригады украинских войск — четыре рапорта и выдержку из журнала боевых действий.

В беседе с «Известиями» военный эксперт, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что танки Abrams никак не повлияют на ситуацию в зоне специальной операции. Он выразил сожаление о том, что в одном из перечисленных случаев американский танк уничтожили даже не гиперзвуковой ракетой, а обычным беспилотником.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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