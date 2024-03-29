Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море

Отряд кораблей ТОФ форсировал Баб-эль-Мандебский пролив и зашел в Красное море

ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в рамках дальнего похода форсировал Баб-эль-Мандебский пролив и зашёл в Красное море, сообщает ТОФ.

"Отряд боевых кораблей ТОФ в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" преодолел Баб-эль-Мандебский пролив и зашёл в Красное море", - говорится в сообщении.

В настоящее время отряд продолжает плановое выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского похода.

Ранее в марте гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" провели совместные международные военно-морские учения "Морской пояс безопасности-2024" с кораблями ВМС Ирана и Китая. На этой неделе корабли ТОФ провели учения по борьбе с пиратством и уничтожению безэкипажных катеров в Аденском заливе Аравийского моря.