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РИА Новости

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море

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Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг".
Источник изображения: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

Отряд кораблей ТОФ форсировал Баб-эль-Мандебский пролив и зашел в Красное море

ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в рамках дальнего похода форсировал Баб-эль-Мандебский пролив и зашёл в Красное море, сообщает ТОФ.

"Отряд боевых кораблей ТОФ в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" преодолел Баб-эль-Мандебский пролив и зашёл в Красное море", - говорится в сообщении.

В настоящее время отряд продолжает плановое выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского похода.

Ранее в марте гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" провели совместные международные военно-морские учения "Морской пояс безопасности-2024" с кораблями ВМС Ирана и Китая. На этой неделе корабли ТОФ провели учения по борьбе с пиратством и уничтожению безэкипажных катеров в Аденском заливе Аравийского моря.

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Страны
Иран
Китай
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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