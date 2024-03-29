Замглавы Минобороны стал почетным гостем военного парада в Мьянме

Замглавы Минобороны Фомин стал почетным гостем военного парада в столице Мьянмы

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Замминистра обороны России Александр Фомин стал почетным гостем военного парада в столице Мьянмы, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что парад на главной площади Нейпьидо был посвящен 79-й годовщине образования вооруженных сил Мьянмы. Вместе с Фоминым гостями парада были члены общественного совета Минобороны РФ.

"Торжественным маршем по плацу прошли около 8 тысяч военнослужащих. В динамической части парада были представлены более 20 единиц вертолетов и самолетов, в том числе российского производства – самолеты Су-30СМЭ, МиГ-29, Як-130, вертолеты Ми-24, Ми-35, Ми-17 и другие", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, "большая часть показанной техники производится на предприятиях местной оборонной промышленности".