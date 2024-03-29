"Никаких перспектив". Немецкие эксперты призвали Киев заморозить конфликт (Die Welt, Германия)

Die Welt: российско-украинский конфликт может быть заморожен в 2024 году

При учете сложившейся геополитической и военной обстановки Украине не остается ничего другого, кроме как согласиться на заморозку конфликта с Россией, пишет Die Welt. Издание приводит мнения нескольких специалистов, которые едины в мрачной оценке возможностей Киева.

Кристоф Б. Шильтц

В этом году Украине грозит опасность перейти в оборону — отчасти из-за безответственных действий Шольца и его компании. Появляется все больше оснований считать, что конфликт на время может быть заморожен.

Лидер парламентской фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених призвал к рассмотрению вопроса о возможностях "заморозки" конфликта на Украине. Это вызвало большое возмущение в обществе. Тем не менее, существуют серьезные причины, по которым конфликт на Украине следует сначала заморозить, прежде чем его впоследствии можно будет закончить. Кроме того, достаточно аргументов в пользу того, чтобы заморозить конфликт на Украине в ближайшее время — возможно, уже в этом году. Однако замораживание конфликта не означает прекращения огня и тем более заключения мирного соглашения. Это скорее означает то, что конфликт будет остановлен на время, хотя локальные боевые действия могут продолжаться.

Одна из этих причин звучит так: в ходе этого конфликта на истощение ни Россия, ни Украина не будут иметь столь явного превосходства, чтобы быстрое прекращение огня и мирное соглашение стали неизбежны для проигравшей стороны.

Другая причина: проигравшая сторона — которой, скорее всего, будет Украина — может изначально прекратить боевые действия в замороженном конфликте, не потеряв при этом лица и не принимая окончательного титула "победителя" или "проигравшего".

Москва также должна это принять. Вооруженные силы России останутся на территории Украины, поставки западного оружия прекратятся, а переговоры о вступлении Украины в ЕС и НАТО будут приостановлены, потому что Запад, вероятно, сделает все возможное, чтобы не разжечь замороженный конфликт. Такой конфликт будет представлять собой состояние тревожного спокойствия, хотя и с явными преимуществами для Москвы.

Однако теперь возникает вопрос: будет ли этот конфликт продолжаться еще несколько лет? Скорее всего, нет. Напротив, существует множество признаков того, что в этом году конфликт, скорее всего, будет заморожен. В чем же причины?

Во-первых, у Украины нет никаких перспектив вернуть утраченные территории в этом году. Напротив, Киеву повезет, если он сможет удержать фронт. Однако с точки зрения нынешней ситуации этого прогнозировать нельзя. Напротив — после периода распутицы в ближайшие недели следует ожидать нового наступления России и значительных территориальных потерь для Украины. В настоящее время Россия пытается взломать первую линию обороны ВСУ на 18 участках, и в середине февраля ей это уже удалось под Авдеевкой в Донецкой области. Однако вторая и третья линии обороны Украины значительно слабее первой, и риск прорыва российских войск вглубь страны вплоть до Днепра сейчас высок.

По мнению военного эксперта, профессора бундесвера Карло Масалы, до сентября Украина пройдет через очень, "очень критическую фазу". В то время как Москва, вероятно, мобилизует от 240 000 до 768 000 военнослужащих в ближайшие месяцы, по словам украинского военного аналитика Виктора Коваленко, украинцам не хватит личного состава, возраст военнослужащих в среднем составляет 43 года (заявления о готовящейся в России мобилизации неоднократно опровергались военным и политическим руководством — прим. ИноСМИ). Также ВСУ остро ощущают огромную нехватку артиллерийских и зенитных боеприпасов, оборудования для постановки электронных помех, боевых танков, средств ПВО, реактивных самолетов и ракет дальнего радиуса действия.

Ситуация для Киева складывается весьма драматично — несмотря на некоторые впечатляющие, но нестабильные успехи. Военные эксперты Маркус Райснер из министерства обороны Австрии и Дара Массикот из американского аналитического центра "Фонд Карнеги за международный мир"* независимо друг от друга прогнозируют, что ход конфликта окончательно переломится в пользу Москвы уже летом этого года, если Запад быстро не поставит значительно больше оружия. Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Запад предоставил только 30 процентов обещанного вооружения. Несмотря на умоляющие призывы Киева, есть все основания полагать, что ситуация не изменится. Можно даже с уверенностью утверждать, что военная помощь со стороны США будет резко сокращена, независимо от исхода выборов. Европе же не хватает сил и политической воли, чтобы самостоятельно оказывать необходимую военную помощь.

Во-вторых, Запад совершенно недооценил военный потенциал России и ее международные связи. У Москвы достаточно ресурсов и международной поддержки, чтобы продолжать нынешний конфликт еще несколько лет.

В-третьих, в своих парадных речах Запад часто заявляет, что Украина защищает свободу Запада. Однако все чаще эгоистичные решения принимаются в ущерб Украине. Например, санкции против России носят половинчатый характер и не распространяются на продажу газа и урана. Кроме того, Вашингтон призвал Киев воздержаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, чтобы мировые цены на нефть не выросли во время предвыборной кампании в США. Эти атаки были необходимы для того, чтобы поставить под сомнение надежность российской противовоздушной обороны.

Западные лидеры также страдают от "самосдерживания", как утверждает бывший генерал НАТО Генрих Браусс: "Опасаясь эскалации с применением тактического ядерного оружия со стороны российского президента Владимира Путина — что более чем маловероятно по разным причинам — Запад воздерживается от любой поддержки оружием, которая может спровоцировать Москву". Один из примеров — поведение канцлера Шольца, который упорно отказывается поставлять крылатые ракеты Taurus. Опасная позиция, которая может послужить поощряющим сигналом для политиков вроде Путина в будущих конфликтах.

В целом можно предположить, что переговорная позиция Украины в будущем будет ухудшаться по сравнению с сегодняшним днем из-за безответственных действий Олафа Шольца и других. Это историческая трагедия. Однако именно она откроет путь к замораживанию этого ужасного кровопролития.

Об авторе: Обозреватель Die Welt Кристоф Шильтц. Профессиональная карьера: В WELT с 1997 года, сначала в качестве редактора раздела о бизнесе, затем в парламентском пуле, а с 2014 года в качестве корреспондента в Брюсселе. Образование: Кристоф Шильтц изучал экономику и политологию в Мюнхене и Риме, окончил университет в 1995 году, после чего проходил стажировку в газете BILD (политика/экономика).

*организация внесена Минюстом в список иностранных агентов